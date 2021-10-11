Алар Карис на инаугурации: для Эстонии важны отношения и каналы общения со всеми ближними и дальними соседями

„зиждется на свободе, справедливости и праве, (…) является оплотом внутреннего и внешнего мира, а также залогом общественного прогресса и всеобщего блага для нынешних и грядущих поколений.”

Из того второго десятилетия прошлого века, когда с волшебной скоростью выросло здание эстонского парламента, мы унаследовали и принципы, которые, невзирая на любые перипетии нашей политики, сохранялись в преамбулах всех конституций Эстонии.

И для меня слово тоже является необходимым инструментом, как, впрочем, и умение терпеливо слушать и зорко замечать.

Однако было бы несправедливо сказать, что парламент - это просто собрание ораторов. Нет, парламент - это место соглашений и компромиссов, равно как и место противостояния. Но в этом зале должны были бы испытывать тревогу всякий раз, когда друг друга не слышат и не слушают, когда хлопают дверьми, когда слова превращаются в шум, когда теряется смысл голосования и тем самым разрушаются естественные рамки политики. Когда здесь звучат слова пустые, ненужные или продиктованные лишь желанием уязвить кого-то, люди начинают думать, что политика лишена смысла и содержания.

Вы, очевидно, и сами знаете, что каждое слово в этом зале должно быть делом, продуктивным и уместным.

Сто лет назад здесь шли активные строительные работы. В то время, когда Эстонское государство только училось ходить, под руководством двух друзей-архитекторов - Герберта Йохансона и Эугена Хаберманна - был построен неожиданно оптимистичный и современный зал заседаний. Это, вероятно, единственное в мире экспрессионистское и, можно сказать, страстное парламентское здание должно было придать особый импульс мыслям законодателей, и особый вес - произносимым здесь словам.

Вспомним, сколько скепсиса вызывала четверть века назад идея «Прыжка тигра», которая в итоге принесла в школы Эстонии компьютерные классы и интернет. Или решение ввести ID-карту. И тогда были люди, говорившие, что проект слишком дорогой, и сомневавшиеся в том, что всем нам нужна такая пластиковая карта с фотографией.

Композиторы, актеры, художники или писатели часто проявляют смелость мышления, смелость, которая нужна нам и в государственных делах. Наша культура - это защита от тьмы, наше национальное самоопределение. Пользуясь словами Вийви Луйк: культура - это не красивая безделушка и не времяпрепровождение, культура - это вопрос жизни и смерти народов. Культура - это связующее звено между ближними, мост над порогами разногласий. Культура объединяет весь наш народ и обеспечивает его самобытность. И нынешнее смутное и неспокойное время облечёт в слова именно писатель, изобразит художник, выразит в звуках композитор.

Однако я надеюсь увидеть больше дебатов в Рийгикогу и в обществе, больше обсуждений, защиты своих взглядов и внимания к мнению других людей. Будь то климат и зеленая революция, энергетическая и налоговая политика, бюджет и лесное хозяйство, или, скажем, задачи Европейского Союза и развитие Сил обороны . Запретных для обсуждения тем не существует. Догмы и канцелярская политкорректность сковывают свободу мысли, без которой не появятся никакие решения, ведущие нас вперед.

Поддержанию внутреннего мира никак не способствуют пренебрежение, осмеивание или игнорирование других мнений. Грубость и оскорбления достойны осуждения, и я не устану это повторять.

«Оплот внутреннего и внешнего мира» - это руководство, задача, о которой мы все должны помнить ежедневно. Только после этого в тексте Конституции говорится и обо всём остальном, в том числе о сохранении эстонской нации и культуры на века.

Мудрый народ умеет отделять зерна от плевел и в своих действиях опирается прежде всего на факты. Но в перенасыщенном коммуникацией обществе поддержку и восхищение находят даже самые нелепые утверждения. В темных закоулках социальных сетей формируются лагери единомышленников, и сомнения легко вытесняют знания. Разум молчит, но покорное молчание может ведь привести к беде.

Хочу сделать тут одно отступление. В русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка, но родители могут покупать и дополнительные уроки. Они доступны только тем детям, чьи матери или отцы оплатили занятия. Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах. Это первое узкое место, которое может повлиять на дальнейшее будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность в том, что они являются равноправной частью нашего общества. А ведь устранить это узкое место достаточно легко.

Ещё до вступления в эту должность я подчеркивал, что один из моих идеалов – мудрый народ. Я также уточнил, что мерой мудрости и образованности является не количество университетских дипломов, а умение использовать свои знания и справляться с любыми ситуациями. Это называется способностью к обучению.

Мы надеемся, что технологии сотрут расстояния и избавят от тягостей, но воспользоваться этими результатами могут пока не все. „Последняя миля” всё ещё не отвечает современным потребностям, и возможности цифрового государства реализованы далеко не по максимуму. Эстония гордится успехами ИТ-фирм, но время от времени становится ясно, что электронное государство - это что-то вроде лоскутного одеяла, которое во время кризиса начинает расходиться по швам там, где граничат сферы ответственности разных ведомств либо государства и частного сектора. Будем честны сами с собой, не все люди могут сегодня сказать, что их повседневные отношения с государством основаны на цифровых решениях. Кроме того, есть проблемы с устойчивостью и безопасностью электронного делопроизводства, и никак нельзя надеяться на то, что мы избежим киберугроз.

Я занимался наукой и верю в науку, в научный подход к тому, что нас окружает. Если человек, который до сих пор воздерживался от вакцинации и пребывает в замешательстве, спросит у меня совета, то, конечно, я порекомендую ему пересмотреть своё решение и позволить провакцинировать себя или своего близкого.

Уверенность в себе теряется там, где начинают распространяться усталость и страх. Большинство желавших получить прививку против коронавируса уже сделало это или вот-вот сделает. Но не все хотят пройти вакцинацию, несмотря на то, что рискуют тяжело заболеть или заразить других. И в итоге вся страна может оказаться на замке.

Как обрести душевное спокойствие, когда борьба с пандемией из предполагаемого спринта превратилась в изнурительную ходьбу на 50 км? Когда появляется ощущение, что научно обоснованная медицина продвигается в условиях кризиса лишь мелкими робкими шагами, а решения, которые определяют повседневную жизнь людей, кажутся хаотичными, потому что их обоснование оказалось довольно беспомощным.

Это касается и отношения к тем, кому трудно сводить концы с концами. Я по-прежнему считаю, что плоды успехов Эстонии пожинают пока не все жители страны, и несколько идеалистично желаю, чтобы ни один из наших соотечественников не чувствовал себя брошенным и лишним. Будь то проблемы душевного здоровья молодых людей, трагическую глубину которых мы иногда осознаем слишком поздно, или рост цен, который мы видим сейчас на счетах за электроэнергию и который усугубляет материальные затруднения многих семей.

Мудрый народ никогда не теряет надежды, не бредёт наугад, он наблюдает и экспериментирует, он уверен в себе и не боится ошибиться. Мудрый народ мыслит в долгосрочной перспективе и не страшится встречи с неизвестностью, будь то коронавирусная пандемия или глобальный климатический кризис. Мудрый народ понимает своего ближнего и способен к сопереживанию.

Мудрость - достижение коллективное. Конституционный строй Эстонии должен гарантировать, что решения государства отражают не личное мнение лица, принимающего решения, а вклад, на который способно общество в целом. Власть нередко придает самоуверенности, но никто из нас не настолько умен, как народ в целом. Идеи конституционного строя нацеливают нас на то, чтобы наше общество становилось всё мудрее.

Ответ зависит от вас, уважаемые члены Рийгикогу. Моя задача - выяснить политическую волю парламента и при необходимости представить вам предложение о внесении изменений в Конституцию. Это - тоже одна из возможностей для укрепления внутреннего мира в обществе.

И тем не менее мы не имеем права создавать такую избирательную систему, которая возложит на президента столько ожиданий, что оправдать их будет возможно лишь отходя от записанного в Конституции или даже прямо нарушая Основной закон. Будут ли выборы прямыми, или будут проходить только в Коллегии выборщиков, где увеличится представительство органов местного самоуправления, или все останется как есть, только выдвижение кандидатов будет начинаться раньше?

Поэтому вовсе не излишни споры о самом разумном способе избрания президента в современной Эстонии. Независимо от кандидатов, последние два раза выборы вызывали немалое разочарование и недоумение.

В круговороте событий перед президентскими выборами говорили, что ищут президента для всего народа. Стремиться к этой цели нужно, даже если она кажется недостижимой. Но давайте помнить, что президент играет в Эстонии балансирующую роль.

Костяк парламента Эстонии или, шире, стержень всей нашей внутренней политики образуют партии, формирующие по результатам выборов Рийгикогу. Такая демократическая партийность - большая ценность, дающая многим гражданам возможность участвовать в управлении на местном или государственном уровне. Я хочу в скором времени встретиться с лидерами партий. Партийная система - одна из отличительных черт свободного общества, но я не намерен становиться на сторону тех или иных партий. Только так я смогу сдержать только что данную мною клятву: использовать предоставленную мне власть справедливо и беспристрастно.

В ближайшие дни я встречусь с консультирующим правительство Учёным советом и с министром здравоохранения и труда, чтобы получить как можно более полное представление о том, к чему привела нас эта долгая встреча с неизвестным, и о том, какие решения будут оптимальными для нашего будущего. Я намерен быть вдумчивым, но при этом требовательным партнёром.

Умение видеть перспективу и своевременно адаптироваться к неизбежным изменениям - тоже признак мудрости.

Было бы самообманом, пусть и удобным, думать, что рекордно жаркие дни нынешнего лета были, как и затопивший Тарту ливень или погрузивший пару лет назад город Выру во тьму шторм, явлениями уникальными. Это не какие-то эстонские аномалии, повсюду в мире климат всё чаще проявляет свою суровость. Способность и готовность государств, сообществ и отдельных людей понимать и предвидеть это оставляет пока желать лучшего.

Мы можем и должны говорить об обеспечении организационной готовности к кризисам. Но глядя шире, мы увидим, что необратимо достигли времени, когда размышления о климате и экосистемах становятся частью всего, что мы делаем - от выращивания продуктов питания до образования и городского планирования. Конституционное требование о том, что каждый обязан сохранять живую и природную среду, означает уже нечто большее, чем охрана лесов, озер и недр Эстонии. Это вопрос сохранения всей нашей планеты.

Хотя нам непросто это осознать, в глобализованном мире негативные последствия для нас имеет пересыхание колодцев не только в Йыгевамаа, но и в в Джакарте. Государственные границы не сдерживают дым лесных пожаров или инвазивные чужеродные виды, и точно так же они могут не удержать вызванный засухой или штормами поток беженцев.

Мы живём сегодня в мире, в котором не все противостояния всегда видны, но при этом в ряде случаев эскалация конфликтов осуществляется неприкрыто и нагло; где демократических государств меньше, чем авторитарных, где противоборство крупных держав сместилось из Европы в Тихий океан, где в самой Европе периодически возникают споры о том, как двигаться дальше.

Но всё это не делает внешние сношения Эстонии неустойчивыми и не сказывается на нашем внешнеполитическом компасе. Мы знаем, что нам нужно: сильная и единая Европа, непоколебимое трансатлантическое сотрудничество.