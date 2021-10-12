Судьба центра T1 вскоре прояснится: среди участников аукциона и самый крупный кредитор

Банкротный управляющий Индрек Лепсоо сообщил, что всего на аукцион зарегистрировались четыре фирмы, за неделю новых претендентов на покупку центра не добавилось. Имена участников, по словам Лепсоо, обнародовать нельзя.

К сегодняшнему дню стало известно лишь, что среди четырех участников — фирма из Люксембурга. "Компания Lintgen зарегистрировалась на аукцион. Стоимость T1 определится в ходе торгов, для центра важно найти нового собственника как можно скорее", — сказал юридический представитель Lintgen Тоомас Вахер.

Теперь зарегистрированные для участия в аукционе лица могут сделать свои предложения — аукцион начнется 12 октября в 12.00 и завершится в полдень 4 ноября.

Начальная стоимость T1 Mall of Tallinn — 65 млн евро.

Как уже сообщалось, собственник T1 Mall of Tallinn — компания Tallinna Moekombinaat (TMK) — признана банкротом. Долги торгового центра оцениваются в 120 млн евро.