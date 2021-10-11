ОНЛАЙН-БЛОГ | Президент Алар Карис: неравенство возникает уже в русскоязычных детсадах

Первую речь Алара Кариса в качестве президента Эстонию целиком читайте здесь.

Смотрите фотографии, как проходила церемония.

Разбор нарядов президентов на инаугурацию.

Программа на 11 октября:

14:15. Алар Карис с женой прибудут в Кадриорг. Там их будут ожидать Керсти Кальюлайд с супругом. Затем они поедут на Тоомпеа.

14:45. Возле Тоомпеа их встретят оркестр, руководители Сил обороны и Кайтселита. После гимна Керсти Кальюлайд попрощается с военнослужащими караула.

15:00. Керсти Кальюлайд выступит с речью в Рийгикогу.

15:05. Алар Карис принесет присягу. Затем ему вручат президентскую цепь. Далее он произнесет первую речь в статусе президента Эстонии. Совместное фото.

15:45. Президенты выйдут на площадь перед Тоомпеа, где прозвучит эстонский гимн. Оттуда они вернутся в Кадриорг. Карис вручит Кальюлайд флаг ЭР, который висел на дворце.

17.00. В Кадриоргском художественном музее пройдет президентский прием. Туда пригласили членов правительства, чиновников, дипломатов, прежних президентов, представителей парламента.

19:00. Ужин нового президента с семьей и сотрудниками канцелярии.