10.10.2021, 20:20
Научный совет правительству: бустерные дозы могут уменьшить нагрузку больниц на одну десятую(13)
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В пятницу были обнародованы данные на уходящей неделе рекомендации научного совета правительству, где отметили, что предложение бустерных доз группам риска COVID-19 может уменьшить нагрузку больниц на одну десятую.
Научный совет констатировал на заседании в понедельник, что заражение в Эстонии по сравнению с предыдущей неделей выросло на 30,5% и, таким образом, имеет тенденцию к быстрому повышению.
Заражение по-прежнему самое высокое в возрастной группе 10-14, и инфекцию переносят школьники.
Описывая влияние пандемии коронавируса на плановое лечение, научный совет подчеркнул факт, что в первом полугодии больницы из-за коронавируса были вынуждены отменить или отложить 21 600 лечебных случаев.