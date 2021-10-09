ЧП и криминал
09.10.2021, 19:38

Во время выплаты средств из второй пенсионной ступени активизировались и кибермошенники

 
Foto: Oliver Tsupsman
В то время как на банковские счета тысяч людей стали поступать деньги из второй пенсионной ступени, киберпреступники заметно активизировались, выяснила собранная Telia статистика киберинцидентов.

По словам руководителя сферы кибербезопасности Telia Айгара Кяйса, количество различных фишинговых атак во время выплаты средств из пенсионных фондов II ступени практически удвоилось.

”С помощью фишинговых писем и атак киберпреступники пытаются обманом заставить человека ввести пароли для своего банковского счета, чтобы получить к нему доступ. В начале сентября мы увидели двукратное увеличение числа таких атак, и в первую очередь они были нацелены на клиентов банков”, — пояснил Кяйс.

Одна из наиболее распространенных схем преступников — это распространение фальшивых писем, которые призваны создать впечатление, будто сам банк пишет своим клиентам.

По словам Айгара Кяйса, большинство кибератак и фишинговых схем распространяется через электронную почту. ”Защитные фильтры электоронной почты Telia в Эстонии еженедельно задерживают около 5 миллионов подозрительных электронных писем, предотвращая их попадание к адресатам”, — добавил он.

По словам руководителя сферы кибербезопасности Telia, никогда нельзя по телефону или по электронной почте раскрывать информацию, связанную с учетными записями (PIN-коды, пароли) или кредитными картами.

”Ни один банк, телекоммуникационное предприятие, интернет-магазин, государственное учреждение или другое официальное предприятие никогда не попросит клиента предоставить свои пароли, PIN-коды и номера кредитных карт по телефону или ввести их в онлайн-форму из электронной почты”, — подчеркнул Кяйс.

Что еще можно сделать, чтобы время, проведенное в интернете, было максимально безопасным?

  • Не используйте слишком простые пароли и ни с кем ими не делитесь;
  • Используйте многоуровневую аутентификацию (2FA/MFA) для защиты своих устройств;
  • Личная информация должна оставаться конфиденциальной. Не сообщайте ее незнакомцам ни на улице, ни в интернете;
  • Бесплатных вещей не бывает. Скептически относитесь к бесплатным предложениям, розыгрышам и подаркам;
  • Обновляйте свои устройства и поддерживайте актуальность их программного обеспечения. Перед сдачей в переработку старого устройства удалите из устройства все свои данные;
  • Просмотрите настройки конфиденциальности в социальных сетях, т. е. кому и какая информация о вас доступна;
  • Используйте надежные устройства и подключение к интернету для доступа к своей информации;
  • Если возможно, используйте инструмент управления паролями, такой как Lastpass, Lockwise, 1password, Keepass и пр.;
  • Используйте программное обеспечение из законного и надежного источника.
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