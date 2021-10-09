На пляжах Пикакари и Штромке начался зимний сезон

”Начиная с октября уменьшается интенсивность ухода за пляжами, что означает прекращение регулярного просеивания и выравнивания песка. Также отключены уличные души, а пляжный инвентарь, например, пляжные скамейки, настил и урны убраны с песка в зимний контейнер”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.