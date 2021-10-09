09.10.2021, 11:11
На пляжах Пикакари и Штромке начался зимний сезон(1)
Foto: Jaanus Lensment
Пляжный сезон в Пыхья-Таллинне впервые был продлен с 15 мая до 30 сентября как на Пикакари, так и Пельгуранде. Начиная с октября территория пляжей обслуживается в зимнем режиме.
”Начиная с октября уменьшается интенсивность ухода за пляжами, что означает прекращение регулярного просеивания и выравнивания песка. Также отключены уличные души, а пляжный инвентарь, например, пляжные скамейки, настил и урны убраны с песка в зимний контейнер”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Санитарные контейнеры открыты до середины октября, потом останутся биотуалеты.
Пляжи до конца сезона 2023-го года обслуживает Krausberg Eesti OÜ. Просим поддерживать чистоту и порядок на пляжах.