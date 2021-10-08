08.10.2021, 18:40
Эстония увеличила свою полицейскую группу на литовско-белорусской границе(5)
В состав группы входят 16 сотрудников Департамента полиции и погранохраны, которые были проинструктированы в Пайдеском отделении полиции, сообщила "Актуальная камера".
В Литву подразделение отправится в понедельник.
Начиная с июля литовско-белорусскую границу охраняли около десятка эстонских полицейских, но теперь группу увеличили до 16 человек. На месте будет работать дрон, с собой полицейские возьмут двух собак.