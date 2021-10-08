Новости Эстонии
08.10.2021, 18:40

Эстония увеличила свою полицейскую группу на литовско-белорусской границе

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Leedu, migrandid, ESTPOL5
Leedu, migrandid, ESTPOL5
Foto: Roman Starapopov
Эстония отправляет на литовско-белорусскую границу четвертую группу полицейского подразделения ESTPOL-5, пишет rus.err.

В состав группы входят 16 сотрудников Департамента полиции и погранохраны, которые были проинструктированы в Пайдеском отделении полиции, сообщила "Актуальная камера".

В Литву подразделение отправится в понедельник.

Начиная с июля литовско-белорусскую границу охраняли около десятка эстонских полицейских, но теперь группу увеличили до 16 человек. На месте будет работать дрон, с собой полицейские возьмут двух собак.

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