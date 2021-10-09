Эстония присоединится к глобальной реформе подоходного налога: в чем ее суть и каков порядок проведения?(7)
Заявление, которое готовит ОЭСР, касается глобальных корпораций и не изменит действующую систему подоходного налога для эстонских предприятий. Следующим шагом Эстонии будут активные переговоры с членами EC и Европейской комиссии, чтобы интересы Эстонии были защищены при разработке директивы ЕС, претворяющей в жизнь соглашение, достигнутое на уровне ОЭСР.
”Система обложения подоходным налогом эстонских предприятий была одной из основ конкурентоспособности нашей предпринимательской среды в международном масштабе, и ее необходимо активно защищать. Поскольку Эстония была против введения глобального минимального подоходного налога, мы все лето вели напряженные переговоры с целью достичь того, чтобы глобальный налог как можно меньше касался эстонских предприятий. И правительство достигло в ходе переговоров результата, в соответствии с которым минимальный подоходный налог ничего не изменит для большинства эстонских предприятий и коснется только дочерних фирм крупных международных концернов”, — пояснила премьер-министр Кая Каллас.
”Вместе с тем налогообложение цифровых гигантов давно было предметом обсуждения. Подобный цифровой налог сможет работать только в том случае, если все страны будут предъявлять равные условия к цифровым гигантам, поскольку цифровые услуги не знают государственных границ. Цифровой налог для крупных цифровых предприятий касается концернов с доходом от продаж от 20 миллиардов евро, таким образом он не коснется ни одного эстонского предприятия”, — сказала Каллас.
Премьер-министр пояснила, что налоговая среда для крупных международных корпораций все равно изменится, вне зависимости от решения Эстонии. ”Поэтому мы присоединимся ко всемирному налоговому соглашению. Активно внося предложения со своей стороны и решительно защищая свои позиции, мы сможем наилучшим образом гарантировать, что эстонская бизнес-среда и налоговая политика по-прежнему наилучшим образом работают на благо нашего общего будущего”.
8 октября проходит собрание присоединившихся к реформе 140 стран, на котором планируется окончательно одобрить состоящий из двух частей налоговый пакет. Первая часть реформы касается обложения налогом прибыли концернов с доходом от продаж минимум в 20 миллиардов, то есть так называемого цифрового налога, который Эстония поддерживает.
Вторая часть реформы касается глобального подоходного налога на прибыль кампаний, который бы составлял не менее 15 процентов. Минимальный налог действовал был только для концернов, консолидированный доход от продаж которых составляет не менее 750 миллионов евро в год. ОЭСР надеется достичь политического консенсуса в поддержку этого предложения. Присоединившиеся к реформе страны обязуются разработать необходимые законы, которые должны вступить в силу в течение 2023 года.
Если эффективная ставка налога на прибыль дочерней фирмы, действующей в другой стране нежели головная компания, ниже 15 процентов, у государства, где расположен головной офис, возникает право самому обложить налогом разницу между минимальной и эффективной ставкой налога. В случае Эстонии это означает возможность того, что подобные дочерние фирмы будет облагать налогом другое государство.
Для защиты своих интересов Эстония вела многосторонние переговоры, чтобы добиться по возможности долгого периода рассрочки для дочерних фирм международных компаний, работающих на ее территории, что позволило бы предприятиям более гибко принимать решения о финансовых потоках в течение одного экономического цикла, и не обязывало бы их немедленно начать облагать прибыль налогом. В качестве компромисса был предложен срок в четыре года.