Эстония присоединится к глобальной реформе подоходного налога: в чем ее суть и каков порядок проведения?

Заявление, которое готовит ОЭСР, касается глобальных корпораций и не изменит действующую систему подоходного налога для эстонских предприятий. Следующим шагом Эстонии будут активные переговоры с членами EC и Европейской комиссии, чтобы интересы Эстонии были защищены при разработке директивы ЕС, претворяющей в жизнь соглашение, достигнутое на уровне ОЭСР.

”Система обложения подоходным налогом эстонских предприятий была одной из основ конкурентоспособности нашей предпринимательской среды в международном масштабе, и ее необходимо активно защищать. Поскольку Эстония была против введения глобального минимального подоходного налога, мы все лето вели напряженные переговоры с целью достичь того, чтобы глобальный налог как можно меньше касался эстонских предприятий. И правительство достигло в ходе переговоров результата, в соответствии с которым минимальный подоходный налог ничего не изменит для большинства эстонских предприятий и коснется только дочерних фирм крупных международных концернов”, — пояснила премьер-министр Кая Каллас.

”Вместе с тем налогообложение цифровых гигантов давно было предметом обсуждения. Подобный цифровой налог сможет работать только в том случае, если все страны будут предъявлять равные условия к цифровым гигантам, поскольку цифровые услуги не знают государственных границ. Цифровой налог для крупных цифровых предприятий касается концернов с доходом от продаж от 20 миллиардов евро, таким образом он не коснется ни одного эстонского предприятия”, — сказала Каллас.

Премьер-министр пояснила, что налоговая среда для крупных международных корпораций все равно изменится, вне зависимости от решения Эстонии. ”Поэтому мы присоединимся ко всемирному налоговому соглашению. Активно внося предложения со своей стороны и решительно защищая свои позиции, мы сможем наилучшим образом гарантировать, что эстонская бизнес-среда и налоговая политика по-прежнему наилучшим образом работают на благо нашего общего будущего”.