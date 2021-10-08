Коронавирус наступает: Ида-Вирумаа и Южная Эстония должны готовиться к худшему

Результаты анализов сточных вод этой неделе показывают, что больше всего COVID-19 распространен в Ида-Вирумаа и Южной Эстонии. По сравнению с предыдущими неделями содержание частиц коронавируса в сточных водах возросло и в Западной Эстонии. Не остались чистыми и небольшие населенные пункты, вирус вновь обнаружен в сточных водах на Хийумаа.

На прошлой неделе отмечался наибольший рост концентрации вируса в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Южной Эстонии. Сейчас ситуация немного получше, но в Ида-Вирумаа и Южной Эстонии уровень зараженности гораздо выше среднего по стране. По словам руководителя исследований профессора Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танеля Тенсона, в ближайшие недели можно ожидать там наибольший рост числа инфицированных.

Ситуация постепенно вышла на близкий к февральскому уровень, когда число инфицированных и содержание вируса приближались к пиковому показателю, сказал профессор.

Пробы сточных вод берутся в начале каждой недели во всех уездных центрах, городах с населением более 10 000 человек, а также по необходимости и в менее крупных населенных пунктах.