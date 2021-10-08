На следующей неделе в Маарду будет работать вакцинационный автобус

Вакцинационный автобус будет принимать желающих сделать прививку с 11.00 до 19.00 в следующих местах :

12.10 с 11-19 Muuga Maxima (Альтметса, 1)

13.10 с 11-19 Muuga Maxima

14.10 с 11-19 Muuga Maxima

15.10 с 11-19 Maardu Rahvamaja (Карьяэри, 4)

16.10 с 11-19 Maardu Rahvamaja

17.10 с 11-19 Maardu Rahvamaja

Вакцинироваться можно препаратами Pfizer/BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax). Обе вакцины имеют две дозы и вторую дозу можно будет также получить в Маарду (точную информацию каждый получит после вакцинации).

· Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами Pfizer/BioNTech составляет 6 недель, максильмального уровня защита достигает через 7 дней после второй дозы.

· Рекомендуемый интервал между двумя вакцинами Moderna (Spikevax) составляет 5 недели, максильмального уровня защита достигает через 14 дней после второй дозы.

При наличии вакцины Janssen можно будет вакцинироваться и этим препаратом.

Важно помнить:

· Вакцинироваться могут дети с 12 лет, необходимо письменное согласие родителей.

· Вакцинация бесплатна для всех, в том числе для людей, не имеющих медстраховки.

· Вакцинационный автобус Confido приглашает также работающих, учащихся и живущих в Эстониии иностранцев.

· Предварительная регистрация не нужна.

NB! Возьмите с собой ID-карту.

При наличии высокой температуры или симптомов ОРЗ медики просят не приходить на вакцинацию.

С вопросами по вакцинации можно обратиться к своему семейному врачу или на телефонную линию семейных врачей по тел 1220. Таже можно задать вопросы на телефон Confido 1300 или государственную инфолинию по вакцинации 1247.