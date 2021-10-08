Горсобрание Таллинна провело около ста заседаний в нынешнем составе. Смотрите, какие депутаты были самыми активными!

Председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик благодарит всех его членов, вносивших свой вклад в развитие Таллинна на протяжении последних четырех лет. ”Работа в городском собрании была напряженной. Самое продолжительное заседание горсобрания в нынешнем составе продолжалось более десяти часов. Однако главное заключается в том, что необходимые для города решения до их принятия обсуждались и тщательно продумывались. Ведь жители города избрали нас — их представителей — именно для этого”, — сказал Терик.