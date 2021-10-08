”Здравствуйте, я президент Эстонии". Как Кальюлайд договорилась о встрече с Путиным

Ноябрь 2018, Париж. Торжественно отмечается 100-летие со дня окончания Первой мировой войны. Гостей принимает президент Франции Эммануэль Макрон. На месте: президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, то есть все самые важные политики мира.

Среди присутствующих также президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Российской Федерации Владимир Путин. Лидеры двух соседних стран до этого не общались друг с другом.