Экономика
07.10.2021, 21:39

Эстония присоединится к глобальной налоговой реформе

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Jaanus Leesment
Сегодня на заседании кабинета министров обсуждалось присоединение Эстонии к глобальной налоговой реформе, проводимой Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Правительство решило, что Эстония присоединится к соглашению, учитывая, что одновременно будут введены как минимальный налог, так и цифровой налог для крупных корпораций, пишет rus.err.

Заявление, которое готовится в ОЭСР, касается крупных глобальных корпораций и не меняет действующую систему подоходного налога для эстонских компаний. В качестве следующего шага Эстония вступит в тесные переговоры со странами-членами ЕС и Европейской комиссией, чтобы защитить интересы Эстонии в разработке директивы ЕС, реализующей соглашение ОЭСР.

Премьер-министр Кая Каллас пояснила, что налоговая среда крупных транснациональных корпораций все равно меняется, независимо от решений Эстонии. "Таким образом, мы присоединяемся к глобальному налоговому соглашению. Активно предлагая и энергично защищая наши позиции, у нас есть лучшие возможности для обеспечения того, чтобы бизнес-среда и налоговая политика Эстонии продолжали работать в интересах лучшего будущего для всех нас", - подчеркнула Каллас.

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