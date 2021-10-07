Контрабанда людей: из Таллинна на паромах в багажниках машин в Финляндию везут нелегальных мигрантов

Береговая охрана сообщила изданию, что в Финляндию пытались провезти людей, например, в багажниках автомобилей, прибывших на пароме из Таллинна. Также известны случаи, когда для контрабанды людей использовались регулярные авиарейсы из Польши и паромное сообщение из Германии.

По версии следствия, контрабандисты пытались тайно доставить в Финляндию более десяти человек, в основном, иракцев. Цена поездки в Финляндию достигала 15 тысяч евро.

По делу в качестве подозреваемых проходят около десяти человек, часть из них являются гражданами Финляндии. По заявлению правоохранительных органов, деятельность имеет черты организованной преступности.

Власти Беларуси организовали въезд в страну сотен иракцев и затем доставили их на границу с Литвой, Латвией и Польшей для их дальнейшей переправки в эти страны.

Согласно Еврокомиссии, речь идет о гибридной атаке, целью которой является дестабилизация ситуации в Европе.

Также Ilta-Sanomat пишет о том, что российские пограничники этой осенью задержали на границе с Финляндией множество граждан третьих стран, которые пытались незаконно попасть в Финляндию. Нарушителей штрафуют и депортируют из России с запретом на въезд в течение 5 лет.