В Таллинне упрощают порядок ходатайства о предоставлении социальной помощи

Председатель Городского собрания Таллинна Тийт Терик заявил, что при предоставлении социальной помощи город должен в первую очередь исходить из интересов нуждающихся в данной помощи лиц.

”Изменения в постановлениях упростят порядок подачи ходатайств о предоставлении социальных услуг нуждающимся в помощи жителям, при этом основными принципами будут обоснованность потребности и ориентированность на человека. Например, нуждающийся в помощи может обратиться в любую управу части города, где выяснят его потребности и дадут дальнейшие указания. Обоснованность потребности означает, прежде всего, что при предоставлении социальной помощи отныне будут учитывать не только доход человека, но и его прочие расходы, например, на жилье и медицинскую помощь”, — пояснил Терик.

По словам заместителя председателя фракции Партии реформ Ынне Пиллак, упрощение порядка подачи ходатайств нуждающимися в помощи является правильным, но при этом не менее важно обратить внимание на сроки, в которые пособие доходит до получателя, поскольку оно должно наиболее эффективно выполнять свою задачу и помогать ему в нужный момент.

”Например, от пособия на ранец будет больше пользы, если им можно будет воспользоваться уже в августе, накануне нового учебного года, т.е. тогда, когда семьи закупают школьные принадлежности. В настоящее время семьи получают пособие на ранец в сентябре, октябре или ноябре, т.е. тогда, когда все необходимое для школы уже закуплено”, — пояснила Пиллак.

В соответствии с законом о социальном обеспечении Городское собрание установило порядок предоставления помощи в сфере социального обеспечения, который определяет условия финансирования социальных услуг и пособий, порядок подачи соответствующих ходатайств и предоставления данных услуг и пособий. Также были урегулированы вопросы координирования, организации и оказания помощи в рамках социального обеспечения.