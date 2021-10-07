В госбюджете спрятаны десятки миллионов евро политических инвестиций? Правительство построит на Хийумаа монумент свободы за полмиллиона(64)
Председатель Центристской фракции Яанус Карилайд утверждает, что не стоит называть эти суммы крышевыми деньгами, так как это региональный приоритеты и социальные направления: "Назовем их деньгами с политической направленностью или же политическими инвестициями".
Карилайд перечислили приоритеты Центристской партии: поддержка одиноких пенсионеров, меры KredEx, финансирование Eesti film, крытые футбольные залы, железная дорога в Хаапсалу, монумент свободы на Хийумаа и остановка роста акцизов.
Министру финансов Кейт Пентус-Розиманнус из Партии реформ тоже не нравится термин "крышевые деньги". По ее словам, госбюджет содержит политические выборы правительства: например, рост зарплат, увеличение финансирования науки и программы психического здоровья.
Однако претензии оппозиции вызваны не в этими пунктами. Например, министр культуры Аннели Отт (Центристская партия), баллотирующаяся в избирательном округе Вырумаа, Валгамаа и Пылвамаа, направила миллион евро именно туда. Все суммы направлены на одноразовые расходы, но Отт называет их "регионально важными" и подчеркивает, что отстаивает интересы не только своего региона.
Через Министерство обороны 500 000 евро направлено на Хийумаа, где планируется поставить монумент свободы. Общество защиты старины Хийумаа планировало привлечь необходимую для строительства сумму через пожертвования, самоуправление и финансирование государство, но теперь правительство решило профинансировать строительство памятника в полном объеме. Карилайд отметил, что Хийумаа пока остается единственным уездом, где нет памятника в честь победы в Освободительной войне.
Политическим соглашением выглядит и выделение миллиона евро на строительству железнодорожного участка Рохукюла от Министерства экономики и коммуникаций. Будучи депутатом из Хаапсалу, Яанус Карилайд многие годы отстаивал восстановление железнодорожного сообщения между Таллинном и Хаапсалу. Хаапсалу также получит еще и 500 000 евро на строительство пешеходно-велосипедной дорожки от Министерства финансов.
От Министерства финансов также выделено 3 млн евро с лаконичной пометкой "на региональное планирование". Это может быть очень важная вещь, но с другой стороны, возникает вопрос, почему же это тогда одноразовая сумма — в бюджете на период 2023–2025 деньги на это не назначены.
В политических кулуарах ходят слухи, что каждый партнер по коалиции на региональные приоритеты направит по 14 млн евро. Карилайд и Пентус-Розиманнус не смогли четкого ответа насчет этой суммы.
Кроме того, Рийгикогу тоже должен получить суммы на распределение крышевых денег. Пока что неофициально известно, что это будет 3 млн евро. То, каким образом они будут распределяться, пока еще неизвестно.
Напомним, что когда Партия реформ была в оппозиции, то активно критиковала распределение крышевых денег. Теперь же реформисты оказались в сложной ситуации, когда им вновь приходится этим заниматься.