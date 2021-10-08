Производитель Rõngu Pagar вводит потребителей в заблуждение относительно состава популярного продукта?

Компания нанесла на упаковку своего популярного слоеного печенья “Šokolaadikihiline” пометку “Без консервантов”, однако в его состав входит консервант сорбат калия, пишет Maaleht.
Хели Рааметс
Maaleht
На это противоречие обратила внимание Марге Тава, так называемый добровольный “продуктовый полицейский”, которая делится положительными и отрицательными результатами своих “расследований” на странице Fuudish в Facebook. Марге пишет, что купила шоколадное печенье от Rõngu Pagar, и так как уже покупала его и раньше, то не стала читать состав в магазине.
По старой привычке дома она открыла упаковку и сильно удивилась.