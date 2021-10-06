Эстония подписала договор о закупке береговых ракетных комплексов(99)
Данная система вооружений станет новым компонентом береговой обороны, ее приобретение является важным шагом на пути расширения военно-морского потенциала страны. Blue Spear — современный мобильный ракетный комплекс, способный создать ”защитный купол” над всем побережьем Эстонии. Этот контракт наряду с закупкой морских мин, которые были приобретены этим летом, является частью комплексного подхода к укреплению береговой обороны.
Поставки станет осуществлять Proteus Advanced Systems — совместное предприятие компаний Israel Aerospace Industries (IAI) и ST Engineering Land Systems (ST). Противокорабельный комплекс Blue Spear 5G SSM станет самым современным и высокотехнологичным вооружением Сил обороны.
”Закупка этой системы значительно расширит потенциал береговой обороны, она же является четким сигналом нашей готовности вкладываться в региональную и коллективную оборону. Мы говорим об одном из самых современных комплексов, стоявших на вооружении Сил обороны за все времена, а также о большом скачке в обеспечении обороноспособности”, — прокомментировал министр обороны Калле Лаанет.
Подписание контракта также открывает новые возможности для оборонной промышленности Эстонии. ”Очень рад, что Эстония обладает оборонной промышленностью, способной участвовать в подобных проектах”, — добавил миинстр.
Командующий военно-морскими силами Эстонии коммодор Юри Саска указал на следующее: ”Выбранная система вооружений станет краеугольным камнем военно-морского потенциала страны на десятилетия вперед. ВМС Эстонии получат сильный аргумент в обеспечении национальной, региональной и коллективной обороны”.
Решение о финансировании данной закупки правительство приняло в 2020 году. ”Нельзя не порадоваться, что мы дошли до заключения соглашения настолько быстро. В ходе конкурса мы получили несколько привлекательных конкурирующих предложений. Победитель определился на основании оценки целого ряда критериев: стоимости комплексов, расходов на их содержание на протяжении всего срока эксплуатации, возможности вовлечения в проект местной промышленности и сроков поставки”, — пояснил руководитель закупок ВМС и ВВС Центра оборонных инвестиций Аско Кивинук.
Противокорабельный комплекс Blue Spear 5G SSM — высокоточная и мобильная система вооружений, способная поражать стационарные и мобильные морские цели, в том числе загоризонтные, в любое время суток при любой погоде. Максимальная дальность ведения огня составляет 290 км. Захват цели осуществляется радиолокационным способом, во время полета ракета использует надежные инерциальные и радиокомандные системы, которые обладают повышенной стойкостью против помех.
”Мы гордимся тем, что Blue Spear встанет на вооружение Сил обороны. Blue Spear 5G SSM является новым поколением семейства ракет, зарекомендовавших себя в боевых условиях, они стоят на вооружении во многих странах мира. С заключением договора работа лишь начинается”, — резюмировал генеральный директор Рон Трифус (Ron Tryfus).