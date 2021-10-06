Эстония подписала договор о закупке береговых ракетных комплексов

Данная система вооружений станет новым компонентом береговой обороны, ее приобретение является важным шагом на пути расширения военно-морского потенциала страны. Blue Spear — современный мобильный ракетный комплекс, способный создать ”защитный купол” над всем побережьем Эстонии. Этот контракт наряду с закупкой морских мин, которые были приобретены этим летом, является частью комплексного подхода к укреплению береговой обороны.

Поставки станет осуществлять Proteus Advanced Systems — совместное предприятие компаний Israel Aerospace Industries (IAI) и ST Engineering Land Systems (ST). Противокорабельный комплекс Blue Spear 5G SSM станет самым современным и высокотехнологичным вооружением Сил обороны.

”Закупка этой системы значительно расширит потенциал береговой обороны, она же является четким сигналом нашей готовности вкладываться в региональную и коллективную оборону. Мы говорим об одном из самых современных комплексов, стоявших на вооружении Сил обороны за все времена, а также о большом скачке в обеспечении обороноспособности”, — прокомментировал министр обороны Калле Лаанет.

Подписание контракта также открывает новые возможности для оборонной промышленности Эстонии. ”Очень рад, что Эстония обладает оборонной промышленностью, способной участвовать в подобных проектах”, — добавил миинстр.

Командующий военно-морскими силами Эстонии коммодор Юри Саска указал на следующее: ”Выбранная система вооружений станет краеугольным камнем военно-морского потенциала страны на десятилетия вперед. ВМС Эстонии получат сильный аргумент в обеспечении национальной, региональной и коллективной обороны”.