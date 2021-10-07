Размер предлагаемой заработной платы продолжил расти

На стремительный рост размера предлагаемой заработной платы в большой степени повлияли предложения о работе для офисных работников и специалистов высшего уровня, где предлагаемая оплата труда за два года увеличилась на 20% и 19% соответственно.

Средняя заработная плата, указанная в предложениях о работе для менеджеров среднего звена и специалистов высшего уровня, в третьем квартале этого года достигла 2356 евро, а в предложениях о работе для специалистов среднего уровня и офисных работников — 1822 евро.

Заработная плата, предлагаемая квалифицированным рабочим и профессиональным специалистам, достигла 1678 евро, работникам сферы обслуживания и торговли — 1211 евро, а подсобным работникам — 1135 евро.

Размер предлагаемой заработной платы в Таллинне растет почти в два раза быстрее, чем в остальной Эстонии

Территориально предлагаемая оплата труда быстрее всего росла в столице, увеличившись за два года на целых 20%. За это же время в Тарту предлагаемая заработная плата увеличилась на 12%, в Пярну — на 10%, а в Восточной Эстонии — всего на 2%.

”Быстрый рост предложений по заработной плате в Таллинне связан с предлагаемой в столице работой. Здесь требуется большее количество офисных работников и специалистов, и соответствующие предложения о работе составляют почти треть всех объявлений с указанием зарплаты”, — прокомментировал статистику заработных плат менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

Указание в объявлении размера заработной платы способствует увеличению количества кандидатов на вакансию

В третьем квартале предложения о работе с указанной в них заработной платой привлекли на 63 % больше заявлений на вакансию, чем аналогичные предложения без указания заработной платы.