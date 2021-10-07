Читатель спрашивает: могу ли я со дня уволиться с работы, если у меня нет письменного трудового договора?

Internetist alla laaditud üürileping ei pruugi olla seadustega kooskõlas. Foto: Karin Kaljuläte

Читатель спрашивает: Месяц назад я устроился на новое место работы, однако до сих пор не получил для подписания трудовой договор. При этом данная работа мне не подходит, и я хочу устроиться на другую работу. Поскольку у меня нет письменного трудового договора, могу ли я устно сообщить своему работодателю, что с завтрашнего дня я больше не выхожу на работу, и не сможет ли он меня задержать?