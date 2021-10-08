08.10.2021, 08:40
Марье Йозинг: все наши торговые сети уже давно подняли бы цены, если бы им не угрожал Lidl(39)
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Директор Института конъюнктуры Марье Йозинг считает, что именно приход Lidl на эстонский рынок в большей степени предотвратил рост цен в Эстонии.
Йозинг уверена, что все местный торговые сети уже давно подняли бы цены, если бы их позициям не угрожал приход немецкой сети на местный рынок.
"Масштаб Lidl невероятно большой. Недавно я была на небольшом греческом острове, и даже там Lidl был самым популярным магазином. Кроме своей продукции у них также очень много местных товаров. Например, самый красивый и дешевый виноград был в Lidl", — рассказала она.
"Другие сети магазинов могут говорить, что угодно, но Lidl для всех них как бельмо на глазу", — отметила директор Института конъюнктуры.
Естественно, Lidl не сможет сдерживать рост цен на продукты бесконечно, пояснила Йоозинг.