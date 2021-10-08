Марье Йозинг: все наши торговые сети уже давно подняли бы цены, если бы им не угрожал Lidl

Йозинг уверена, что все местный торговые сети уже давно подняли бы цены, если бы их позициям не угрожал приход немецкой сети на местный рынок.

"Масштаб Lidl невероятно большой. Недавно я была на небольшом греческом острове, и даже там Lidl был самым популярным магазином. Кроме своей продукции у них также очень много местных товаров. Например, самый красивый и дешевый виноград был в Lidl", — рассказала она.

"Другие сети магазинов могут говорить, что угодно, но Lidl для всех них как бельмо на глазу", — отметила директор Института конъюнктуры.

Естественно, Lidl не сможет сдерживать рост цен на продукты бесконечно, пояснила Йоозинг.