В следующем году минимальная зарплата вырастет на 70 евро

Сейчас минимальная зарплата составляет 584 евро. В 2022 году минимальная зарплата вырастет на 70 евро и будет составлять 654 евро, а минимальная часовая плата — 3,86 евро.

Таким образом минимальная зарплата вырастет на 12% и составит 39,5% от средней зарплаты, прогнозируемой Банком Эстонии на 2022 год.

Глава Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон сказал, что повышение минимальной зарплаты компенсирует подорожание жизни за последние два года.

Согласно прогнозу Банка Эстонии, в 2022 году средний рост зарплат составит 7,4%, а экономический рост — 3,5%.