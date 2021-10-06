Охотившийся за маленькими девочками педофил-убийца ходатайствует о досрочном освобождении. Его уже несколько раз видели в городе

Пятилетняя Диана Илларионова пропадает с детской площадки в районе Тамме в Хаапсалу 8 апреля 1990 года. Для ее поиска разворачивают масштабную операцию с привлечением милиции, военных и добровольцев, а также вертолета.

Прочесываются сараи, подвалы, чердаки, лесополосы, водоемы. Следователи уголовного розыска опрашивают десятки людей. За поисками следит вся Эстония, объявляется всесоюзный розыск. Но ничего. Тело девочки случайно находят в лесу спустя четыре месяца, 31 июля. Арнольд Юханс, который в то время был инспектором службы уголовных расследований, вспоминает, что труп настолько разложился, что опытному судмедэксперту даже не удалось установить причину смерти, хотя ее насильственный характер не подвергался сомнению. Также не получилось установить имело ли место сексуальное надругательство. На то, что это могло произойти, указывает оголенная нижняя часть тела девочки, ее трусики были обернуты вокруг ее головы.