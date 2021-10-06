"Человека жалко". Придавленный подъемником на стройке в Виймси рабочий все еще в больнице, причина инцидента неизвестна

4 октября в 16.40 в Центр тревоги сообщили о несчастном случае на рабочем месте: в Виймси на Рандвере теэ на человека упал подъемник. В результате несчастного случая пострадал мужчина.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп сообщила, что 30-летний мужчина очень серьезно пострадал при падении подъемника, поэтому его доставили на скорой помощи в больницу. По состоянию на вечер пятницы пострадавший все еще находился в больнице.

По ее словам, сейчас выясняются все детали инцидента, в том числе был ли это несчастный случай на работе или же ситуация произошла из-за невнимательности самого работника.

Член правления и строительный директор фирмы OÜ Nordlin Ehitus Каарел Прикк в разговоре с Delfi был немногословным и лишь сообщил, что инцидент был серьезным и требует тщательного расследования. Он сказал, что не может комментировать состояние рабочего и то, каким именно образом он угодил под подъемник.

"Раньше настолько серьезных инцидентов на наших строительных объектах не было", — отметил Прикк.

Председатель совета SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, который будет действовать в новом центре, Рийна Аасма сказала Delfi, что данная тема болезненна для всех. "Человека жалко. Надеемся, что молодой человек быстро встанет на ноги", — добавила она.

Причины происшедшего выяснит следствие, сказала Аасма и отметила, что знает не больше того, что написано в изначальной статье Delfi. Она подтвердила, что строительный работы продолжились и объект должен быть завершен согласно графику.

Член правления заказчика объекта Viimsi Haldus OÜ Пеэтер Рюйтель сообщил Delfi, что в момент несчастного случая рядом с пострадавшим рабочим никто не стоял, поэтому сложно сказать, как именно тот оказался под подъемником. Рюйтель добавил, что фирма следит за развитием событий.