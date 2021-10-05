ФОТО И ВИДЕО | Подозреваемый в поножовщине мужчина пытался сбежать. Полиция пошла на таран

"При задержании мужчина оказал сопротивление, он пытался уехать на машине и задел при этом припаркованный поблизости автомобиль", — сообщил начальник отдела по расследованию преступлений против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес.

По словам Вареса, цель полицейских была в том, чтобы воспрепятствовать бегству, чтобы мужчина не оказался на дороге в городе, где его непредсказуемое поведение могло бы представлять большую опасность для окружающих.

После того, как полицейские совершили таран, подозреваемый мужчина был задержан.

"Установлено, что он употребил наркотическое вещество, но точную степень опьянения определит экспертиза", — сказал Варес.

Прокуратура ходатайствует об аресте подозреваемого.

"К сожалению, поведение подозреваемого предсказать невозможно, поэтому всегда есть опасность, что он окажет сопротивление, — добавил Варес. — Сегодня попытку бегства подозреваемого пресекли быстро, и, к счастью, никто травм не получил".

Что произошло?

21 сентября полиция получила сообщение, что в Пыхья-Таллинне совершено нападение с ножом на 40-летнего мужчину, который получил тяжелое ранение и был доставлен в больницу.

Полиция выяснила, что в преступлении есть основания подозревать двух мужчин, одного из которых задержали 27 сентября, сейчас он находится под арестом.

Второй подозреваемый был задержан сегодня утром в Мустамяэ.







