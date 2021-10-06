Осторожно! Пожилых людей завлекают к нотариусу для заключения сомнительных сделок

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, часты ситуации, когда нотариусы отказываются заверять сделку из-за вызывающих подозрения обстоятельств. ”Нередко пожилой человек приходит в нотариальное бюро по настоянию молодого знакомого, родственника или даже собственного ребенка с целью заключения договора дарения или оформления доверенности, которыми он отчуждает свое имущество в пользу другого человека или передает ему право им распоряжаться. На месте же оказывается, что пожилой человек на самом деле не понимает, что его просят подписать и каковы будут последствия сделки. Разумеется, в таком случае нотариус откажется заверять сделку”, — сказала Саар-Йохансон.

Договор дарения может стоить пожилому человеку единственного дома

В некоторых случаях пожилой человек приходит в нотариальное бюро для заключения договора дарения в пользу ребенка, родственника или знакомого, но оказывается, что он не понимает сути договора. Недавно, например, был случай, когда к нотариусу обратились для заключения договора дарения, которым пожилой мужчина передал бы свою квартиру женщине существенно младше него. В этом случае инициатором была женщина, которая и стала бы бенефициаром, но при подготовке сделки и в результате общения с обоими участниками выяснилось, что на самом деле речь идет о договоре купли-продажи, указанная в котором стоимость квартиры была занижена в разы по сравнению с рыночной. Кроме того, это было единственное жилье пожилого мужчины, который, к тому же, был с особыми потребностями. ”У нотариуса возникло подозрение, что речь идет о желании злоупотребить доверием пожилого мужчины, и он отказался заверять сделку”, — рассказала председатель Нотариальной палаты.