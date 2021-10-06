Сто лет назад в Нарве были проблемы с дорогами и такси?

В начале 1900-ых годов в Нарве горожане и гости города были недовольны извозчиками.

А извозчики в свою очередь были недовольны городскими дорогами. Они часто бастовали, жаловались на порчу и даже поломку экипажей, отказывались выезжать по адресу до приведения городских мостовых в порядок. Конфликт был затянувшийся и стороны не хотели идти на встреч удруг другу. Городские власти говорили, что невозможно отремонтировать все дороги сразу и что нужно пользоваться тем, что есть. Извозчики утверждали, что извоз не выгоден, из-за плохих дорог на постоянный ремонт экипажей тратились большие деньги.

Часто можно было наблюдать такую картину, когда прибывшие на вечернем поезде гости города Нарва не могли до ночи добраться по нужному адресу из- за того, что нарвские извозчики отказывались ночью ездить на своих экипажах. Приходилось гостям чуть ли не до утра сидеть на железнодорожном вокзале!

Москвичи и петербуржцы были очень недовольны и новости о нерадивых нарвских извозчиках доходили даже до столицы. Об этом писали в то время даже в газете " Биржевые новости".

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