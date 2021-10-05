Экономика
05.10.2021, 09:50

Начинается первичное публичное размещение акций Enefit Green

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Enefit Green
Enefit Green
Foto: Priit Simson
Во вторник, 5 октября 2021 года, дочернее предприятие Eesti Energia в области возобновляемой энергии, компания Enefit Green, опубликовала проспект первичного публичного размещения, листинга и допуска к торгам, а также объявила о размещении акций, которое продлится до 14 октября 2021 года. Ожидается, что торги акциями Enefit Green в Основном балтийском списке Nasdaq Tallinn начнутся примерно 21 октября 2021 года.

Базовый размер размещения составляет до 115 миллионов евро, включая выпуск компанией Enefit Green новых акций на сумму до 100 миллионов евро и продажу концерном Eesti Energia имеющихся акций на сумму до 15 миллионов евро. В рамках базового сценария будет размещено до 17,3% всех акций Enefit Green. Количество имеющихся акций, продаваемых при размещении, может быть увеличено до суммы в 60 миллионов евро. В таком случае общий размер размещения может составлять до 175 миллионов евро, что соответствует до 26,4% всех акций Enefit Green. Акции размещаются публично только в Эстонии, Латвии и Литве.

В результате IPO Enefit Green планирует привлечь около 100 миллионов евро с целью финансирования своих проектов развития и потенциальных новых проектов. В частности, Enefit Green планирует доход от размещения в целях развития в ближайшем будущем своих ветряных и солнечных парков мощностью до 600 МВт.

Период размещения акций Enefit Green начинается 5 октября 2021 года в 10:00 по таллиннскому времени и заканчивается 14 октября 2021 года в 14:00 по таллиннскому времени. Результаты размещения и распределение акций планируется объявить примерно 15 октября 2021 года, а первый день торгов акциями на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq, как ожидается, начнется примерно 21 октября 2021 года.

Эстонские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны обратиться в Swedbank AS или AS LHV Pank или к другому управляющему счетом, который управляет их счетом ценных бумаг в Регистре ценных бумаг Эстонии, и подать заявку на подписку в соответствии с проспектом в течение периода предложения. Латвийские или литовские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны связаться с финансовым учреждением, которое является членом Nasdaq Tallinn и которое управляет их счетом ценных бумаг, и подать заявку на подписку в течение периода предложения в форме, принятой финансовым учреждением и в соответствии с проспектом эмиссии.

Ценовой диапазон предложения составляет от 2,45 евро до 3,15 евро. Заявки на подписку, представленные в рамках розничного предложения, должны подаваться по цене, соответствующей максимальному уровню ценового диапазона, то есть 3,15 евро за акцию. Окончательная цена предложения будет определена в процессе букбилдинга и будет одинаковой для инвесторов как в розничных, так и в институциональных предложениях.

Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас:

”При поддержке денег, собранных в ходе размещения акций, мы планируем реализовать стратегию роста компании и увеличить к 2025 году наши производственные мощности возобновляемой энергии по сравнению с сегодняшним днем в 2,3 раза, до 1100 мегаватт. Для достижения этой цели Enefit Green ожидает, что в период с 2021 по 2023 год потребуются инвестиции в размере до 600 миллионов евро, для которых мы будем использовать деньги, собранные в ходе эмиссии акций, а также другие возможности финансирования, такие как банковские кредиты. Основная цель инвестиций в новые ветряные и солнечные парки — увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников и доходов компании. Акции Enefit Green, крупнейшего производителя ветряной энергии в странах Балтии и одной из ведущих компаний в области возобновляемой энергии во всем регионе Балтийского моря, располагающей диверсифицированным производственным портфелем, в первую очередь имеют потенциал роста, но также запланированы и дивиденды”.

Руководитель подразделения инвестиционного банкинга Swedbank в странах Балтии и Финляндии Михкель Торим:

”Учитывая профиль Enefit Green и объем IPO, мы ожидаем большого интереса к предложению. Инвесторы имеют возможность стать собственниками одной из самых сильных компаний в области возобновляемой энергии в регионе в то время, когда спрос на возобновляемую энергию во всем мире стремительно растет. Инвестируя в новые ветряные и солнечные парки, Enefit Green намеревается увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников и доходы компании. Участие в размещении акций компании, занимающейся возобновляемой энергией, также дает каждому возможность внести свой вклад в более экологически чистое производство энергии и, таким образом, помочь сдержать изменения климата”.

Предложение организовано Citigroup Global Markets Europe AG, Nordea Bank Abp и Swedbank AS. Основным организатором розничного предложения является Swedbank AS, а торговым агентом — AS LHV Bank. Юридическими консультантами Enefit Green являются Cleary Gottlieb Steen Hamilton и Ellex Raidla, юридическими консультантами банков — Shearman & Sterling и Sorainen, а консультант по коммуникации проекта — Agenda PR. Enefit Green и Eesti Energia заключили соглашения о стандартной 180-дневной изоляции, следуя обычным правилам исключения и отказа со стороны банков.

Enefit Green — это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие возобновляемой энергии, которому на четырех рынках — в Эстонии, Латвии, Литве и Польше — в общей сложности принадлежит 22 ветропарка, а также 38 солнечных электростанций, 4 станции совместного производства, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция. В 2020 году компания произвела в общей сложности 1,35 тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии. Выручка Enefit Green в 2020 году составила 162,7 миллиона евро, а EBITDA — 110,2 миллиона евро.

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