Начинается первичное публичное размещение акций Enefit Green(1)
Базовый размер размещения составляет до 115 миллионов евро, включая выпуск компанией Enefit Green новых акций на сумму до 100 миллионов евро и продажу концерном Eesti Energia имеющихся акций на сумму до 15 миллионов евро. В рамках базового сценария будет размещено до 17,3% всех акций Enefit Green. Количество имеющихся акций, продаваемых при размещении, может быть увеличено до суммы в 60 миллионов евро. В таком случае общий размер размещения может составлять до 175 миллионов евро, что соответствует до 26,4% всех акций Enefit Green. Акции размещаются публично только в Эстонии, Латвии и Литве.
В результате IPO Enefit Green планирует привлечь около 100 миллионов евро с целью финансирования своих проектов развития и потенциальных новых проектов. В частности, Enefit Green планирует доход от размещения в целях развития в ближайшем будущем своих ветряных и солнечных парков мощностью до 600 МВт.
Период размещения акций Enefit Green начинается 5 октября 2021 года в 10:00 по таллиннскому времени и заканчивается 14 октября 2021 года в 14:00 по таллиннскому времени. Результаты размещения и распределение акций планируется объявить примерно 15 октября 2021 года, а первый день торгов акциями на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq, как ожидается, начнется примерно 21 октября 2021 года.
Эстонские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны обратиться в Swedbank AS или AS LHV Pank или к другому управляющему счетом, который управляет их счетом ценных бумаг в Регистре ценных бумаг Эстонии, и подать заявку на подписку в соответствии с проспектом в течение периода предложения. Латвийские или литовские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны связаться с финансовым учреждением, которое является членом Nasdaq Tallinn и которое управляет их счетом ценных бумаг, и подать заявку на подписку в течение периода предложения в форме, принятой финансовым учреждением и в соответствии с проспектом эмиссии.
Ценовой диапазон предложения составляет от 2,45 евро до 3,15 евро. Заявки на подписку, представленные в рамках розничного предложения, должны подаваться по цене, соответствующей максимальному уровню ценового диапазона, то есть 3,15 евро за акцию. Окончательная цена предложения будет определена в процессе букбилдинга и будет одинаковой для инвесторов как в розничных, так и в институциональных предложениях.
Председатель правления Enefit Green Ааво Кярмас:
”При поддержке денег, собранных в ходе размещения акций, мы планируем реализовать стратегию роста компании и увеличить к 2025 году наши производственные мощности возобновляемой энергии по сравнению с сегодняшним днем в 2,3 раза, до 1100 мегаватт. Для достижения этой цели Enefit Green ожидает, что в период с 2021 по 2023 год потребуются инвестиции в размере до 600 миллионов евро, для которых мы будем использовать деньги, собранные в ходе эмиссии акций, а также другие возможности финансирования, такие как банковские кредиты. Основная цель инвестиций в новые ветряные и солнечные парки — увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников и доходов компании. Акции Enefit Green, крупнейшего производителя ветряной энергии в странах Балтии и одной из ведущих компаний в области возобновляемой энергии во всем регионе Балтийского моря, располагающей диверсифицированным производственным портфелем, в первую очередь имеют потенциал роста, но также запланированы и дивиденды”.
Руководитель подразделения инвестиционного банкинга Swedbank в странах Балтии и Финляндии Михкель Торим:
”Учитывая профиль Enefit Green и объем IPO, мы ожидаем большого интереса к предложению. Инвесторы имеют возможность стать собственниками одной из самых сильных компаний в области возобновляемой энергии в регионе в то время, когда спрос на возобновляемую энергию во всем мире стремительно растет. Инвестируя в новые ветряные и солнечные парки, Enefit Green намеревается увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников и доходы компании. Участие в размещении акций компании, занимающейся возобновляемой энергией, также дает каждому возможность внести свой вклад в более экологически чистое производство энергии и, таким образом, помочь сдержать изменения климата”.
Предложение организовано Citigroup Global Markets Europe AG, Nordea Bank Abp и Swedbank AS. Основным организатором розничного предложения является Swedbank AS, а торговым агентом — AS LHV Bank. Юридическими консультантами Enefit Green являются Cleary Gottlieb Steen Hamilton и Ellex Raidla, юридическими консультантами банков — Shearman & Sterling и Sorainen, а консультант по коммуникации проекта — Agenda PR. Enefit Green и Eesti Energia заключили соглашения о стандартной 180-дневной изоляции, следуя обычным правилам исключения и отказа со стороны банков.
Enefit Green — это принадлежащее концерну Eesti Energia предприятие возобновляемой энергии, которому на четырех рынках — в Эстонии, Латвии, Литве и Польше — в общей сложности принадлежит 22 ветропарка, а также 38 солнечных электростанций, 4 станции совместного производства, завод по производству пеллет и гидроэлектростанция. В 2020 году компания произвела в общей сложности 1,35 тераватт-часа (ТВтч) электроэнергии. Выручка Enefit Green в 2020 году составила 162,7 миллиона евро, а EBITDA — 110,2 миллиона евро.