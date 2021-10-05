Начинается первичное публичное размещение акций Enefit Green

Базовый размер размещения составляет до 115 миллионов евро, включая выпуск компанией Enefit Green новых акций на сумму до 100 миллионов евро и продажу концерном Eesti Energia имеющихся акций на сумму до 15 миллионов евро. В рамках базового сценария будет размещено до 17,3% всех акций Enefit Green. Количество имеющихся акций, продаваемых при размещении, может быть увеличено до суммы в 60 миллионов евро. В таком случае общий размер размещения может составлять до 175 миллионов евро, что соответствует до 26,4% всех акций Enefit Green. Акции размещаются публично только в Эстонии, Латвии и Литве.

В результате IPO Enefit Green планирует привлечь около 100 миллионов евро с целью финансирования своих проектов развития и потенциальных новых проектов. В частности, Enefit Green планирует доход от размещения в целях развития в ближайшем будущем своих ветряных и солнечных парков мощностью до 600 МВт.

Период размещения акций Enefit Green начинается 5 октября 2021 года в 10:00 по таллиннскому времени и заканчивается 14 октября 2021 года в 14:00 по таллиннскому времени. Результаты размещения и распределение акций планируется объявить примерно 15 октября 2021 года, а первый день торгов акциями на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq, как ожидается, начнется примерно 21 октября 2021 года.

Эстонские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны обратиться в Swedbank AS или AS LHV Pank или к другому управляющему счетом, который управляет их счетом ценных бумаг в Регистре ценных бумаг Эстонии, и подать заявку на подписку в соответствии с проспектом в течение периода предложения. Латвийские или литовские розничные инвесторы, желающие подписаться на акции Enefit Green, должны связаться с финансовым учреждением, которое является членом Nasdaq Tallinn и которое управляет их счетом ценных бумаг, и подать заявку на подписку в течение периода предложения в форме, принятой финансовым учреждением и в соответствии с проспектом эмиссии.