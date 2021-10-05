05.10.2021, 15:30
АРХИВ ПАНДОРЫ | Отголосок криминальных 90-х в Эстонии. Зачем тренер по карате основал на Сейшелах фирму с членом азербайджанской мафии?(11)
ICIJ/Eesti Päevaleht
В свежеопубликованном "архиве Пандоры" содержится 20 000 документов, касающихся Эстонии. Согласно одному из них, работающий в Таллинне инструктором по карате Алексей Дубинка создал на Сейшелах фирму вместе Евгением Быковым, членом азербайджанской ОПГ, наркопреступником и отмывателем денег, который сейчас сидит в тюрьме в США.