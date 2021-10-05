Новости Эстонии
05.10.2021, 15:30

АРХИВ ПАНДОРЫ | Отголосок криминальных 90-х в Эстонии. Зачем тренер по карате основал на Сейшелах фирму с членом азербайджанской мафии?

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Мартин Лайне
Евгений Боков (слева) и Алексей Дубинка
Евгений Боков (слева) и Алексей Дубинка
ICIJ/Eesti Päevaleht
В свежеопубликованном "архиве Пандоры" содержится 20 000 документов, касающихся Эстонии. Согласно одному из них, работающий в Таллинне инструктором по карате Алексей Дубинка создал на Сейшелах фирму вместе Евгением Быковым, членом азербайджанской ОПГ, наркопреступником и отмывателем денег, который сейчас сидит в тюрьме в США.

Отмывание денег — дело сложное. Именно умение хорошо отмывать деньги сделало Евгения Быкова младшего ценным кадром для азербайджанской наркомафии в Эстонии.

Быков младший, член преступного мира во втором поколении, первый раз угодил за решетку еще в начале 2000-х, так как его связывали с тремя попытками покушения на убийство. Попытки избавиться от конкурентов были сделаны после того, как глава преступной группировки Быков старший в 1999 году был убит выстрелом в голову. Алексей Дубинка тогда также предстал перед судом, как маловажный приспешник банды Быкова.

Согласно документам из архивов Пандоры, Дубинка и Быков младший в 2010 году начали совместный бизнес на Сейшелах, обратившись к предлагавшей там офшорные услуги компании Alpha Consulting.

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