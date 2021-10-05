АРХИВ ПАНДОРЫ | Отголосок криминальных 90-х в Эстонии. Зачем тренер по карате основал на Сейшелах фирму с членом азербайджанской мафии?

Отмывание денег — дело сложное. Именно умение хорошо отмывать деньги сделало Евгения Быкова младшего ценным кадром для азербайджанской наркомафии в Эстонии.

Быков младший, член преступного мира во втором поколении, первый раз угодил за решетку еще в начале 2000-х, так как его связывали с тремя попытками покушения на убийство. Попытки избавиться от конкурентов были сделаны после того, как глава преступной группировки Быков старший в 1999 году был убит выстрелом в голову. Алексей Дубинка тогда также предстал перед судом, как маловажный приспешник банды Быкова.

Согласно документам из архивов Пандоры, Дубинка и Быков младший в 2010 году начали совместный бизнес на Сейшелах, обратившись к предлагавшей там офшорные услуги компании Alpha Consulting.