На пешеходном переходе в центре Таллинна 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля

В 6:36 на 36 километре дороги Лооди-Хельме в Валгамаа выбежавшее на дорогу дикое животное сбил 47-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Passat. Пострадавшему водителю оказали первую помощь на месте.

В 17:08 произошло ДТП на Мере пуйестеэ в Таллинне, где поворачивавший на улицу Инсенеэри Volkswagen Bora наехал на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнюю девочку. Водитель скрылся с места происшествия. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

В 18:14 на пешеходном переходе около входа в музей под открытым небом на улице Вабаыхумуусеуми 71-летний мужчина на Honda Jazz столкнулся с велосипедистом, 20-летней женщиной. Детали ДТП выясняются. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За сутки было задержано 13 алководителей.