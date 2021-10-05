Агрегатор такси Taxigo решил ввести ограничение на коэффициент стоимости поездки

”Мы считаем, что сегодня это является пределом терпимости для большинства потребителей, а также достаточно мотивирующая надбавка для водителей такси, работающих в нашем приложении”, — считает владелец и менеджер Taxigo Эдуард Дубровски.

”Мы в основном согласны с недавним взрывом недовольства клиентов по поводу цен на такси, которые динамически регулируются с помощью специального алгоритма, - сказал Дубровски. - Решили, что сделаем шаг навстречу ожиданиям потребителей и подадим пример нашим более крупным конкурентам.”

По словам Дубровски, потребителю непонятно, какая формула используется для динамического ценообразования в более крупных приложениях такси. ”Мы знаем, что за последние 5 лет средние тарифы на такси выросли более чем вдвое, но, к сожалению, доходы людей не растут так быстро. Конечно, для поиска водителей необходим растущий ценовой множитель, но мы считаем, что его верхний предел всё же должен ограничиваться человеческим разумом. Клиент, который преодолевает такое же расстояние за 5 евро в течение дня, не должен отдавать более 8 евро в час пик.”

Эдуард Дубровский пояснил, что ценовой множитель всегда в некоторой степени является компромиссом между манипуляциями электронной платформы и рыночным спросом.

”Главная причина, что в одном популярном приложении потребителей раздражают большие колебания цен и отсутствие стабильности, заключается в коронакризисе. Потребители стали в несколько раз меньше пользоваться такси в период пандемии, а безработица вынудила тысячи водителей искать другую работу. Сейчас потребители потихоньку вернулись, но водителей всё так же мало ”, — сказал Дубровски. ”В нашем собственном приложении множитель пока достиг максимального значения 2,0, но сейчас мы решили снизить его еще больше. Да, это означает, что, возможно, придется подождать такси 15 минут вместо 7 минут в час пик, но клиент сможет сэкономить несколько евро.”

Taxigo это приложение такси, полностью принадлежащее Эстонии, которое работает в пяти странах.