Профильная комиссия Рийгикогу одобрила продление действующего порядка выплат по больничному листу

Председатель комиссии по социальным делам Сирет Котка пояснила, что цель законопроекта — снизить риск того, что люди будут ходить на работу заболевшими.

”Мы продлим до конца 2022 года установленную на время пандемии систему, которая сокращает личную ответственность работника в случае заболевания. Выплаты компенсаций, начинающиеся уже со второго дня, позволят людям оставаться дома при появлении симптомов, не теряя при этом значительной части своего дохода. Так как нам еще не удалось справиться с вирусом, и уровень заражаемости опять растет, важно как можно ранее принять необходимые меры. Комиссия единогласно решила, что действие данной меры необходимо продлить”, — сказала Котка.

Согласно действующему регулированию, срок действия временного порядка о более ранней компенсации по больничному листу истекает в конце этого года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в результате данных изменений в следующем году возникнет дополнительный расход на сумму в 19 миллионов евро. Решением правительства 12,4 миллиона евро из них будут покрыты из дополнительных средств государственного бюджета. Остальные расходы из собственных средств покроет Больничная касса.

Первое чтение инициированного правительством проекта закона состоится 21 октября.