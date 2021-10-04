Райкин в Таллинне: "Культура умнее политики. Я очень рад, что местные власти это понимают"

Во время пресс-конференции Константин Райкин поблагодарил мэра Таллинна Михаила Кылварта за поддержку. "Культура умнее политики. Я очень рад, что местные власти это понимают", — отметил Райкин, пояснив, что имеет в виду: "Наши начальники какие-то терки между собой имеют. Какое дело людям, которые интересуются искусство, до политики".

Актер признался в любви и к столице Эстонии. " Таллинн для меня — это всегда удовольствие, всегда красота. С детства Таллинн всегда ассоциировался с заграницей. Тут другая архитектура, особое отношение к чистоте и порядку, здесь свой, таллиннский, эстонский стиль. Это всегда было сильно по-другому, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Потом начались мои профессиональные впечатления. Наши гастроли с "Монументом" по повести Энна Ветемаа, а также партнерство с " Русским театром Эстонии ", — вспоминает художественный руководитель московского театра ”Сатирикон”.

В произведениях великих драматургов есть попытка создать нравственную композицию, сделать без вранья. Он рассказывает какую-то сказку, веришь в нее, переживаешь за героев и все заканчивается хорошо. Это одна из сущностей великого драматурга, я считаю его лучшим русским драматургом", — отметил Райкин.

"Сам Островский говорил, что в каждом русском театре должна идти пьеса "Шутники". В ней есть ряд высочайших достоинств. Островский — сказочник, он выстраивает композицию жизни, которая нам неизвестна. Почему зло иногда не наказано, почему справедливость не торжествует? Добро не всегда побеждает.

Открывает "Золотую Маску в Эстонии" Константин Райкин спектаклем "Шутники" по пьесе Александра Островского. Как заметили многие присутствующие журналисты, это не самое популярное произведение драматурга. Сам Райкин не знает, почему эту повесть знают меньше, чем другие.

Многие соскучились по качественным постановкам на русском языке. Это доказывает количество проданных билетов на представления "Золотой Маски". Например, на сверхпопулярный спектакль "Горбачев" с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым уже раскуплены все билеты, а стоили они от 60 евро.

"Культура умнее политики. Поэтому надо приходить в театр, он объединяет. Театр — это спасение людей. Люди при всей непохожести очень похожи. У них одинаково высокие эмоции по одним и тем же поводам. На это надежда. Приходите в театр", — заключил Райкин.

Без кого и в мирное время фестиваля в Эстонии не было бы, так это без Светланы Янчек. Некоторые говорят об упадке популярности театра — якобы многие ограничиваются просмотром фильмов, а еще чаще — cериалами Netflix дома перед телевизором. Правда, когда сняли ограничения — все побежали именно в театр.

"Театр тем и отличается от кино, что там есть сиюминутно рождаемые отношения между артистами и публикой. Кино — это застывшее искусство. Да, там есть эмоции, но они не видоизменяются каждый вечер. А в зале постоянно. Ни один спектакль не бывает похож на другой. Это момент живого общения, без чего человек жить не может. Мы хотим общаться вживую, и театр эту возможность нам дарит", — сказала Светлана Янчек RusDelfi.

Организаторы неоднократно подчеркивают поддержку со стороны министерств России и Эстонии. "К нам приедет 200 гостей. Только для спектакля "Шутники" приезжает две фуры с реквизитом. Это безумные расходы. Если это все ляжет на плечи зрителей, то цена билета увеличится и будет просто неподъёмной. А есть еще другие расходы. Государственная поддержка дает возможность привозить такие большие спектакли, которые есть у нас в программе", — уточнила Янчек.

На "Золотую Маску в Эстонии" зачастую не достать билетов. Хотя цены кусаются. Почему в местном Русском театре Эстони ситуация, мягко говоря, другая? "Я не считаю, что в Русском театре Эстонии нет достойных спектаклей. Посмотрите "Мудрец", он очень интересный, это новый шаг в развитии Русского театра. Он хорошо раскрывает и показывает актерский потенциал. Возможно, какие-то менеджерские и маркетинговые задачи не очень успешно решаются. Но в принципе потенциал у Русского театра как у культурного института есть, и потребность в нем тоже есть", — заключила руководитель "Золотой Маски".