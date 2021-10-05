Русский вопрос на коммунальных выборах(103)
Если раньше тему особого пути русских педалировали только центристы, то в этот раз они как раз больше молчат, а паразитировать на русском вопросе неожиданно взялась партия EKRE, которая только давеча называла всех родившихся и выросших здесь русских раковой опухолью на теле Эстонского государства.
Центристы молчат потому, что они пока ещё в правительстве и не могут эффективно использовать свой главный пропагандистский козырь — так называемую борьбу за русскую школу. Право окончить в Эстонии школу без знания эстонского языка, я не исключаю, является для какой-то особой целевой группы привлекательным лозунгом, но как представить себя в качестве его защитника, если правительство с твоим участием решило это
право окончательно отнять?
А правительство летом решило, что в Таллинне, кроме трёх уже запланированных государственных гимназий в Пельгулинне, Мустамяэ и центре города, будет построена ещё и четвёртая — в Ласнамяэ, на 2000 человек. Сейчас в школах Ласнамяэ (и русских, и эстонских) с 10 по 12 класс обучается около 1500 гимназистов. Это значит, что все они автоматически попадают в новую госгимназию — а муниципальные школы Ласнамяэ, естественным образом, станут основными школами, как это произошло, например, в Кохтла-Ярве и других местах.
Это разумное и правильное решение, которое давно надо было принять. Но если эта тема будет слишком педалироваться в контексте местных выборов, то протестные русские голоса у центристов гарантированно уменьшатся. Поэтому они сидят тише воды и ниже травы.
Но голоса ”трёхсот тысяч паразитирующих тибл” снятся в мокрых снах и национал-популистам. Причём последние оказались намного талантливее центристов в части эффективной и дешёвой пропаганды.
Идея у EKRE, при этом, только одна — сковырнуть ”глубинное государство”, которое они атакуют любыми способами. Борьбой с антиковидными мерами, с вакцинацией, одновременно критикой властей за недостаточные темпы вакцинации, факельными шествиями с неонацистами и празднованием годовщины ”освобождения” Нарвы в 1944 году с гвоздиками и георгиевскими лентами. Всеядность и тефлоновость этой партии искренне до глубины души поражают!
В Нарве даже дошли до открытого противостояния с языковым департаментом и развесили плакаты только на русском языке, как будто Нарва уже оккупирована Россией, и требование переводить всю наружную рекламу на эстонский там отменили. Лозунг: ”Мы любим Эстонию”, под которым националисты идут на выборы во всех остальных регионах страны, при этом почему-то решили не использовать. Семейство Хельме, видимо, считает, что жители Нарвы Эстонию не любят.
Это всё, разумеется, от глупости и ограниченности. EKRE удалось во всех самоуправлениях Ида-Вирумаа заманить под свои знамёна только совершенно оголтелых фриков, большинство из которых ни по-эстонски не говорит, ни понять процессы, происходящие в обществе, тоже адекватно не в состоянии.
А тенденция в Нарве явная: на этих выборах, как и на прошлых, самым популярным политиком будет Катри Райк — человек, который в течение нескольких десятилетий был своего рода амбассадором и эстонского языка, и эстонской культуры, и образа жизни в Нарве. А также рьяным популяризатором и защитником позитивного образа Нарвы для всей остальной республики. Это говорит не о ненависти нарвитян ко всему эстонскому, а как раз об обратном.
Русская карта не имеет значения на коммунальных выборах даже там — в регионе, где 90% жителей говорят по-русски. Что уж говорить про Таллинн! Это большая заслуга всего нашего общества, и этот баланс необходимо поддерживать.
Шагов назад в вопросах интеграции и укрепления доверия в эстонском обществе быть не должно, хотя провокации будут обязательно. Но я выскажу осторожно оптимистическую точку зрения, что наше общество уже имеет достаточно крепкий иммунитет в этой части.