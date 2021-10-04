Неофициальное ”собачье кладбище” под Нарвой растет

”Спи спокойно, малыш!”

Самые старые захоронения, судя по указанным на плитах и табличках датах смерти, появились на неофициальном кладбище еще в начале 2000-х, также можно насчитать не менее двух десятков могил с трогательными надписями, появившихся уже в нынешнем, 2021 году. Местных дачников из расположенного неподалеку садового товарищества ”Рубин” постепенное расширение несанкционированного кладбища для животных тревожит все больше.

”Поначалу мы на эти могилки и внимания не обращали, их было немного, и они были далеко от нас. А потом рядом с ними просеку расчистили — и началось. То и дело хоронят! А лисы и кабаны эти могилы разрывают”, — рассказала нам пенсионерка Галина, чья дача также находится в ”Рубине”. Раньше в этом лесу дачники брали ягоды, грибов по осени было много, со вздохом вспоминает женщина.

Но теперь, конечно, здесь с корзинкой не походишь — кому захочется искать грибы или ягоды на кладбище или поблизости от него, если можно заодно найти здесь остатки собачьих и кошачьих шкур. По мнению дачников, кладбище, где много неглубоких могил, стало отличной приманкой для лис и других диких животных. В конечном итоге они могут появиться и в дачных поселках и даже в городе, и создать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, тревожатся люди.

Но больше всего обратившиеся в ”НГ” садоводы переживают из-за того, что крупное захоронение домашних животных может негативно сказаться на качестве воды в их артезианских скважинах и колодцах, из которых они берут воду для бытовых нужд, в том числе — и для питья. Также неподалеку, на расстоянии всего нескольких километров от кладбища, находится известный всей Нарве источник, вода в котором считается особенно чистой, но так ли это теперь?

”НГ” написала заявление

