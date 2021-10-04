Неофициальное ”собачье кладбище” под Нарвой растет(10)
”Спи спокойно, малыш!”
Самые старые захоронения, судя по указанным на плитах и табличках датах смерти, появились на неофициальном кладбище еще в начале 2000-х, также можно насчитать не менее двух десятков могил с трогательными надписями, появившихся уже в нынешнем, 2021 году. Местных дачников из расположенного неподалеку садового товарищества ”Рубин” постепенное расширение несанкционированного кладбища для животных тревожит все больше.
”Поначалу мы на эти могилки и внимания не обращали, их было немного, и они были далеко от нас. А потом рядом с ними просеку расчистили — и началось. То и дело хоронят! А лисы и кабаны эти могилы разрывают”, — рассказала нам пенсионерка Галина, чья дача также находится в ”Рубине”. Раньше в этом лесу дачники брали ягоды, грибов по осени было много, со вздохом вспоминает женщина.
Но теперь, конечно, здесь с корзинкой не походишь — кому захочется искать грибы или ягоды на кладбище или поблизости от него, если можно заодно найти здесь остатки собачьих и кошачьих шкур. По мнению дачников, кладбище, где много неглубоких могил, стало отличной приманкой для лис и других диких животных. В конечном итоге они могут появиться и в дачных поселках и даже в городе, и создать неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, тревожатся люди.
Но больше всего обратившиеся в ”НГ” садоводы переживают из-за того, что крупное захоронение домашних животных может негативно сказаться на качестве воды в их артезианских скважинах и колодцах, из которых они берут воду для бытовых нужд, в том числе — и для питья. Также неподалеку, на расстоянии всего нескольких километров от кладбища, находится известный всей Нарве источник, вода в котором считается особенно чистой, но так ли это теперь?
”НГ” написала заявление
Как пояснил обратившимся к нам читателям специалист по охране порядка Нарвской горуправы Дмитрий Дьяков, искать помощи в таком случае нужно в том местном самоуправлении, на чьей территории находится беспокоящий их объект. А именно — в горуправе Нарва-Йыэсуу. Галина позвонила специалисту по охране порядка горуправы Нарва-Йыэсуу Олегу Янису, который предложил ей написать письменное заявление по поводу кладбища, чтобы он мог начать с ним работу.
”Конечно, порядок есть порядок, но мне, в мои годы, писать заявления затруднительно”, — призналась нам Галина.
Поэтому ”НГ” также связалась с Олегом Янисом, приложила несколько фотографий кладбища и попросила рассматривать письмо нашего издания как официальное обращение от местных жителей. А также поинтересовалась, неужели самоуправлению до сих пор ничего не было известно про существование незаконного кладбища?
”До административной реформы 2018 года эта территория не входила в состав нашего самоуправления, да и сейчас часть земли, где находится кладбище, является частной территорией”, — пояснил ”НГ” Олег Янис. Специалист согласен с тем, что кладбище для животных не должно находиться так близко от жилья, да и ситуация с лисами, действительно, может быть пугающей. Так как же решить эту проблему?
По словам Олега Яниса, в программе развития Нарва-Йыэсуу есть пункт о создании официального кладбища для животных — но, разумеется, не там, где сейчас находится несанкционированое кладбище. К тому же планируемое кладбище будет рассчитано только на нужды самоуправления Нарва-Йыэсуу. ”Хочу подчеркнуть, что в основном животных у Рийгикюла хоронят жители Нарвы. Поэтому, хотя по закону, действительно, предпринимать что-то должна управа Нарва-Йыэсуу, Нарве тоже стоит задуматься о создании официального кладбища для животных. Как только это будет сделано — проблема решится сама собой”, — высказал мнение чиновник.
Нелишние спросить
Какие требования предъявляются к кладбищам для домашних животных?
Ханна ТУРЕЦКИ, руководитель коммуникационного отдела Сельскохозяйственно-продовольственного департамента:
– Сельскохозяйственно-продовольственный департамент устанавливает требования не к кладбищам домашних животных, а к условиям захоронения животных. Захоронение домашних животных в земле не допускается в случае, если они болели опасным инфекционным заболеванием. Захоронение может производиться в месте, где риск для здоровья человека и животных минимален, в том числе на кладбище домашних животных. Захоронение должно производиться таким образом, чтобы плотоядные и всеядные животные не могли получить доступ к похороненным животным. Следовательно, захоронение должно быть достаточно глубоким и при необходимости огороженным забором. Захоронение должно происходить в максимально удаленном от жилья месте, и ни в коем случае не в густонаселенной местности. Транспортировка умершего животного к месту захоронения должна осуществляться таким образом, чтобы исключить опасность для людей и животных. Животное должно перевозиться в закрытом ящике и закрытом транспортном средстве. При соблюдении этих условий домашние животные могут быть захоронены без дополнительных разрешений и согласований.
Раньше с таким не сталкивались
Мы поинтересовались в Сельскохозяйственно-продовольственном департаменте, может ли неофициальное нарвское кладбище для домашних животных представлять опасность для людей? Специалисты департамента удивились и подчеркнули, что такой вопрос им задают впервые: раньше никогда с историями о самовольных кладбищах на территориях местных самоуправлений они не сталкивались.
Как пояснили нам в Сельскохозяйственно-продовольственном департаменте, есть целый ряд требований к захоронениям животных: достаточная глубина захоронения, условие, чтобы умершее животное не болело опасным инфекционным заболеванием, и так далее. Поскольку на неофициальном кладбище никто выполнение этих требований не контролирует, его безопасность для окружающей среды и людей остается под вопросом.
Неизвестно также, влияет ли кладбище через грунтовые воды на качество воды в колодцах садового товарищества. Департамент здоровья регулярно контролирует качество воды в коммунальных системах водоснабжения, что же касается частных владений, то проверка воды является ответственностью собственника. Как это происходит на практике? Как правило, местные садовые товарищества регулярно проводят такой мониторинг, сдавая пробы воды в лаборатории в Нарве и Йыхви, пояснила нам председатель Союза садоводческих товариществ Нарвы Елена Вальме. Однако насколько такой мониторинг может успокоить людей, живущих рядом с самовольным кладбищем, где в любой момент может появиться новое захоронение, не отвечающее санитарным нормам, сказать сложно.