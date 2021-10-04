"Я опять должна доказывать, что рука не отросла?" У женщины без руки отобрали инвалидную карточку для парковки

У Екатерины нет руки. В 1997 году ее отца хотели убить, и под дверь ласнамяэской квартиры положили бомбу. Из-за взрыва в 16 лет она осталась без руки. Сейчас ей 39 лет, у нее средняя степень инвалидности и несколько детей. "Чиновники решили, что мне больше не нужна парковочная карточка для инвалидов. У меня нет руки, в левом бедре два шурупа, я постоянно езжу в магазин, чтобы купить домой продукты на несколько человек", — рассказала она RusDelfi.

В основном она использует карточку для походов в магазин. Паркуется возле входа на месте для инвалидов. "Недавно мне сообщили, что закон изменился, теперь только люди с тяжелой степенью инвалидности могут иметь эту карточку. Не стоит забывать: мне и так каждые пять лет нужно доказывать, что у меня не отросла рука. Так теперь они забрали карточку и не хотят переквалифицировать мою степень инвалидности, хотя я и подавала апелляцию.

Кому давать парковочную карточку, как не мне? Я постоянно покупаю три пакета еды на семью, ношу их одной рукой, из-за этого перегружается правая часть тела. Меня должны на руках носить и говорить "спасибо", что после взрыва, оторванной руки и разорванного кишечника я могу двигаться", — считает Екатерина.

RusDelfi обратился в Департамент социального страхования. По словам представителей ведомства, утверждение, что парковочную карточку не выдают людям со средней инвалидностью — ложное. "Закон о выдаче парковочных карт людям с ограниченными возможностями не менялся. Право на парковку выдается на основании заявки людям, имеющим: 1) среднюю, тяжелую и глубокую степень инвалидности с нарушением зрительной или двигательной функции, 2) временное ограничение в передвижении, требующее использования вспомогательного средства передвижения, или временное нарушение функции зрения", — ответила руководитель службы экспертизы и социальной поддержки Лейла Лахтвеэ.