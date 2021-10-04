04.10.2021, 14:35
АРХИВ ПАНДОРЫ | Нескончаемые долговые требования и махинации: зачем эстонский бизнесмен Урмас Сыырумаа взял огромный кредит на имя сестры?(31)
"Архив Пандоры" — крупнейшая утечка информации о владельцах офшорных компаний и результат работы более 600 журналистов, представляющих свыше 150 СМИ из 117 стран мира. Официальный партнер в Эстонии — Eesti Päevaleht. В "архиве Пандоры" содержится 20 000 документов, касающихся Эстонии, и, конечно же, крайне интересная информация об эстонских бизнесменах.