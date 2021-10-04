АРХИВ ПАНДОРЫ | Нескончаемые долговые требования и махинации: зачем эстонский бизнесмен Урмас Сыырумаа взял огромный кредит на имя сестры?

Юлле Палс с виду обычная жительница Эстонии, которая работает в детской комнате в принадлежащем Урмасу Сыырумаа спортивном центре Forus. Однако из Архива Пандоры стало известно, что Палс (тогда носившая фамилию Луйде) в 2011 году задолжала фирме Damarin Finance с Кипра целых 1,15 млн евро. Причина долга — кредит более чем на 840 000 евро с интрессом.

Кредит на такую большую сумму для женщины, имеющей скромные активы, кажется аномальным. Но все становится понятно, если учесть, что Урмас Сыырумаа приходится ей братом.