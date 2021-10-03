Самая масштабная утечка документов: журналисты рассказали об офшорах окружения Путина, Зеленского, Вайно, Эрнста, Сыырумаа и многих других

В июле 2012 года Антон Вайно, тогда первый заместитель главы Администрации президента, мог в течение девяти дней путешествовать по испанским водам на 54-метровой яхте Addiction. Яхта принадлежит офшору Coral Maritime Limited, его бенефициар — бизнесмен Сергей Адоньев, один из основателей российского оператора ”Йота” (компания ”Скартел”).

Портал ”Важные истории” опубликовали данные об офшорах окружения президента России Владимира Путина . Светлана Кривоногих, которую журналисты ранее называли любовницей Путина и матерью дочери его третьей дочери, была бенефициаром офшора Brockville Development Ltd с Британские Виргинские острова как минимум c 2006 года, утверждают авторы исследования. Офшор в том числе владеет квартирой в жилом комплексе Monte Carlo Star в Монако .

В ”Документах пандоры”, как утверждают авторы расследования, есть сведения об офшорах более 330 политиков из более чем 90 стран мира. Среди них — 35 бывших и действующих руководителей государств, в том числе президент Украины Владимир Зеленский , бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр , президент Черногории Мило Джуканович, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш другие.

Авторы расследования называют ”Документы пандоры” ”самой масштабной в мировой истории утечкой данных о владельцах офшоров”. Всего журналисты проанализировали 12 миллионов документов о владельцах почти 30 тысяч офшорных компаний.

Яхта Addiction в эти даты действительно ходила по испанским водам. Как следует из данных сервиса ImportGenius, круиз начался 16 июля 2012 года в порту Барселоны. На следующий день яхта останавливалась у берегов Майорки, позже посетила остров Форментера и Ибицу. 20 июля Addiction покинула испанские воды и отправилась по маршруту Канны — Ницца — Монако. Судя по перемещениям яхты, поездка закончилась только вечером 25 июля во французском порту Больё-сюр-Мер.

По словам ведущего чартер-брокера Burgess Дарьи Цыганковой, такой документ может быть нужен для предоставления портовым властям: ”Нахождение на борту любого человека всегда должно быть четко задокументировано. На яхте всегда есть и Crew List, и Passenger List вне зависимости от того, платят гости или нет”. Кроме того, владелец яхтенного агентства ”Атлас” Виктор Мартышов считает, что такой документ вполне может означать, что гости могут находиться на яхте в отсутствие ее хозяина.

В ”документах Пандоры” есть письмо от директора Coral Maritime Limited капитану яхты Addiction. К письму прилагался список лиц, которые могли бесплатно пользоваться яхтой в период с 16 по 24 июля 2012 года. И среди них были указаны Антон Вайно с женой и сыном. В списке также значился глава ”Роснано” Сергей Куликов с дочерью.

Девять дней на яхте — это фактически подарок или взятка, которая имеет материальный эквивалент, объясняет гендиректор ”Трансперенси Интернешнл” Илья Шуманов. Капитан яхтенной школы ”Сила ветра” Андрей Кипятков считает, что минимальная цена такого отдыха в Испании — от 300 тысяч евро, ту же оценку дают и в яхтенном агентстве Burgess. Сервис бронирования Yacht Charter Fleet предлагает именно эту яхту в аренду на девять дней за сумму от 400 тысяч евро. По закону ”О противодействии коррупции” чиновники не имеют права получать дорогостоящие подарки и другие вознаграждения. Если же чиновник получает материальные блага за оказание неких услуг, то это может расцениваться как взятка, что карается лишением свободы до трех лет.

В октябре 2013 года компания ”Мегафон” Алишера Усманова купила 100 % ”Скартела”. Продажа ”Скартела” происходила при поддержке главы ”Ростеха” Сергея Чемезова и даже самого Путина, а Адоньев — хороший знакомый Чемезова. Предварительное соглашение о слиянии компаний стороны подписали в апреле 2012 года, за два месяца до яхтенного путешествия.

На яхте вместе с Вайно при этом мог присутствовать глава аппарата Чемезова в ”Ростехе” Сергей Куликов: он работает с Чемезовым еще с 2000 года, именно он, по информации СМИ, руководил продажей ”Скартела”. Сейчас Куликов возглавляет ”Роснано”.

По мнению Ильи Шуманова из ”Трансперенси Интернешнл”*, если Антон Вайно и Сергей Куликов теоретически могли повлиять на сделку по продаже ”Скартела”, то отдых на яхте для них создает конфликт интересов. В Администрации президента, ”Ростехе” и ”Роснано” не ответили на наши запросы.

Несколько политиков, упомянутых в архиве — например, Бабиш и Зеленский — прямо провозглашали частью своей предвыборной программы борьбу с коррупцией и обогащением элит. При этом у Бабиша, который сейчас ведет предвыборную кампанию (парламентские выборы в Чехии состоятся 8 и 9 сентября), журналисты купленное в 2009 году через офшор шато во Франции стоимостью 22 миллиона долларов, а у Зеленского и его партнеров по продакшен-компании ”Квартал 95” — сеть офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах, Кипре и Белизе. Деньги из этих компаний вкладывались в элитную лондонскую недвижимость. Перед выборами 2019 года Зеленский передал свою долю в этих офшорах Сергею Шефиру, который сегодня занимает должность его первого заместителя. Однако журналисты утверждают, что прибыль от этих офшоров до сих пор получает жена Зеленского.

Синиша Мали, бывший мэр Белграда и близкий друг президента Александра Вучича, в 2015 году яростно отрицал, что ему принадлежат 24 квартиры в элитном жилом комплексе на черноморском побережье Болгарии. Он даже обещал отдать журналистам ключи от этих квартир, если они докажут, что они действительно его. Теперь это известно точно.

Кроме мировых лидеров и чиновиков, в ”Архиве Пандоры” встречаются и имена знаменитостей, не связанных с властью напрямую. Это, например, тренер ”Манчестер Сити” Пеп Гуардиола, который, как утверждают журналисты, хранил свою зарплату в андоррском банке и не заплатил с нее налогов в Испании, певица Шакира (она через своего юриста уже заявила, что ни с каким криминалом или уходом от налога эти компании не связаны и она их давно декларировала) и супермодель Клаудиа Шиффер.