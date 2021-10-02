Утепляемся! Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Эстонии в октябре(1)
В воскресенье ожидается ясный и солнечный день без осадков. В то же время ложбина низкого давления, которая смещается через Норвежское море, завтра охватит всю Скандинавию и к вечеру достигнет Балтийского моря. В воскресенье будет дуть сильный юго-восточный ветер: на материковой части Эстонии порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду, на западном побережье - 15, на островах - 17 метров в секунду. Температура днем - 11-16 градусов тепла, а ночью опустится до 2-8 градусов, на островах и в прибрежных районах - около 10 градусов.
В понедельник сохранится ясная погода преимущественно без осадков. Ночная температура - около 5 градусов, днем - от 13 до 16 градусов тепла. Ожидается очень сильный юго-восточный ветер порывами 12-15 метров в секунду.
Во вторник порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду. На материковой части сохранится безоблачная погода, но на островах будет пасмурно, а к вечеру может пойти дождь. Ночью температура может опуститься ниже 5 градусов, на островах - около 10 градусов. Температура днем - от 11 до 16 градусов.
В среду вероятность дождя увеличится. Температура днем - 11-15 градусов, ночью - около 5.
В четверг влияние области высокого давления усилится, будет дуть сильный юго-восточный ветер. Вероятность облачности и дождя также увеличится, особенно в западной части Эстонии. Температура воздуха ночью - 6-7 градусов тепла, днем - от 11 до 14 градусов.
В пятницу низкое давление на западе может сместиться на восток. В этот день ожидаются сильные ветра и кратковременный дождь. Температура воздуха ночью - около 10 градусов, днем - 13-14 градусов.
Прогноз на октябрь
Среднемесячная температура воздуха должна быть близкой к норме - примерно от 5,5 до 8,7 градуса тепла. В первой декаде октября над территорией Россией будет сохраняться очень мощная зона высокого давления, в это же время большая часть Западной и Центральной Европы окажется в зоне низкого давления, которая будет время от времени пополняться из Атлантики. На границах этих двух областей давления наша погода будет характеризоваться очень сильными юго-восточными и южными ветрами, на материковой части Эстонии порывами до 15 метров в секунду, на побережье - 18, в морских районах - около 20 метров в секунду.
Теплые южные потоки воздуха принесут в Эстонию тепло, а сильный ветер разгонит облака. Дневная температура составит около 15 градусов тепла, но ночью при ясной погоде может опуститься ниже 5 градусов. Средняя температура на побережье - около 10 градусов. Зона высокого давления защитит Эстонию от сильного дождя.
Однако уже после 6 октября вероятность кратковременного дождя увеличится, больше всего - в Западной Эстонии. Влияние низкого давления усилится после 10 октября, дожди будут идти все чаще.
Во второй половине октября над Скандинавией может сформироваться новая область высокого давления. В результате этого в Эстонии установится сухая погода с довольно низкими температурами - ночью столбик термометра опустится уже ниже нуля градусов.
В последней декаде октября на несколько дней можно ожидать прорыв низкого давления с более теплым воздухом. Однако в последние дни месяца может одержать победу высокое давление с более низкими температурами.