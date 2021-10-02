В третьем квартале устойчивый экономический рост в Эстонии продолжился

За первые два месяца третьего квартала выручка предприятий розничной торговли выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём промышленного производства — почти на 7%. На эти сектора приходится почти четверть всей добавленной стоимости, созданной в экономике Эстонии. В сентябре, и по итогам осени в целом, мы увидим дополнительный положительный эффект для экономики от использования пенсионных денег.

В августе промышленное производство увеличилось на 4%, в том числе на 9% в обрабатывающей промышленности, но производство энергии снизилось на 16%, а объёмы в горнодобывающей промышленности снизились на 28%. В обрабатывающей промышленности объём производства увеличился в 17 из 24 видов деятельности, т. е. в 71% видов деятельности. Хотя в этом году рост обрабатывающей промышленности был сильным, а объём производства в этой отрасли превышает уровень марта прошлого года, он пока отстаёт от допандемического пика. Поскольку цены производителей промышленной продукции растут очень быстро, товарооборот промышленного сектора увеличился в среднем на 13% в июле и августе, а в обрабатывающей промышленности — даже на 17%. С другой стороны, производство энергии резко упало. Из-за быстрого роста цен производителей оборот промышленного сектора и обрабатывающей промышленности превышает допандемический пик.

Чувство уверенности в промышленном секторе самое высокое за 14 лет