В третьем квартале устойчивый экономический рост в Эстонии продолжился(13)
За первые два месяца третьего квартала выручка предприятий розничной торговли выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём промышленного производства — почти на 7%. На эти сектора приходится почти четверть всей добавленной стоимости, созданной в экономике Эстонии. В сентябре, и по итогам осени в целом, мы увидим дополнительный положительный эффект для экономики от использования пенсионных денег.
В августе промышленное производство увеличилось на 4%, в том числе на 9% в обрабатывающей промышленности, но производство энергии снизилось на 16%, а объёмы в горнодобывающей промышленности снизились на 28%. В обрабатывающей промышленности объём производства увеличился в 17 из 24 видов деятельности, т. е. в 71% видов деятельности. Хотя в этом году рост обрабатывающей промышленности был сильным, а объём производства в этой отрасли превышает уровень марта прошлого года, он пока отстаёт от допандемического пика. Поскольку цены производителей промышленной продукции растут очень быстро, товарооборот промышленного сектора увеличился в среднем на 13% в июле и августе, а в обрабатывающей промышленности — даже на 17%. С другой стороны, производство энергии резко упало. Из-за быстрого роста цен производителей оборот промышленного сектора и обрабатывающей промышленности превышает допандемический пик.
Чувство уверенности в промышленном секторе самое высокое за 14 лет
Хотя чувство уверенности промышленного сектора Эстонии достигло своего последнего пика в июле и с тех пор не улучшилось, оно по-прежнему остаётся самым высоким за последние 14 лет, то есть на том же уровне, который мы наблюдали в середине 2007 года. В то же время ожидания роста производства в промышленном секторе в ближайшие месяцы являются самыми сильными за 4 года. По предварительным оценкам, промышленные предприятия продали на внешний рынок на 11%, а на внутренний рынок на 28% больше продукции, чем в прошлом году. Оценка промышленных предприятий относительно их экспортных заказов в настоящее время находится на уровне весны 2007 года. Ожидания в части роста экспорта также относительно хорошие.
В Эстонии доля компаний, страдающих от проблем со снабжением, выросла до самого высокого уровня за последние 23 года
Несмотря на высокий спрос, промышленное производство всё больше сдерживается нехваткой оборудования и ресурсов, а также дефицитом рабочей силы. К третьему кварталу доля промышленных предприятий, где производство сдерживается ограниченным спросом, упала до 28 процентов. Последний раз мы видели такой низкий уровень 14 лет назад. С другой стороны, доля компаний, производство которых ограничивается из-за дефицита рабочей силы и производственных ресурсов, выросла до того же уровня. В то время как доля компаний, страдающих от нехватки рабочей силы, выросла до самого высокого уровня за последние четыре года, доля компаний, страдающих от нехватки производственных ресурсов, была самой высокой за последние 23 года. Это связано с серьёзными сбоями в цепочках поставок, что является проблемой и в других странах.
Спрос высокий, но напряжённость в производстве усилилась
Хотя индекс деловой активности в зоне евро говорит о росте экономики в целом, включая обрабатывающую промышленность, этот рост ослабевает. Это связано с ограничениями, вызванными проблемами в производственных цепочках, с опасениями по поводу продолжающейся пандемии, а также с быстрым ростом корпоративных затрат. Таким образом, несмотря на высокий спрос, напряжённость в производстве возросла. По мере отступления пандемии сбои в цепочках поставок должны отступить.