02.10.2021, 09:45
Командующие ВМС стран Балтии обсудили совместные планы(9)
mil.ee
В пятницу, 1 октября, в Курессааре прошла плановая встреча командующих военно-морскими силами стран Балтии в формате Baltic Naval Committee (BNC) , в ходе которой они обсудили совместное сотрудничество и планы на будущее.
Командующие получили обзор текущих проектов и сосредоточились на деятельности рабочих групп, занимающихся проектами будущего. Речь о командах, которые занимаются вопросами развития осведомленности на море и трехстороннего сотрудничества в военно-морской сфере до 2030 года и после.
”Проект региональной системы осведомленности на море и морская часть оборонительных планов равзвиваются в соответствии с графиком. Важно, чтобы наши планы и усилия были синхронизированы”, — сказал командующий ВМС Эстонии Юри Саска.
На встрече в формате Baltic Naval Committee также представители судостроительного завода Baltic Workboats, которые изготовили для ВМС Эстонии новейшие катера EML Risto и EML Roland.
Подобные обсуждения проходят дважды в год.