В 16 школах Таллинна вновь пройдет вакцинация

”В настоящее время обширные очаги инфицирования наблюдаются среди учеников в двадцати столичных школах. Несмотря на то, что заболевание не так опасно для детей, как для пожилых, обширное распространение инфекции оказывает влияние на заболевших детей, их семьи, близких, и, к сожалению, на учебный процесс. Вакцинация не исключает возможность заболевания, однако является эффективной мерой по сдерживанию распространения инфекции. Мы надеемся, что на вакцинацию в школы придут горожане, которые по каким-то причинам не сделали прививку ранее, или люди, которые переболели коронавирусом более шести месяцев назад”, — сказала координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик.

При вакцинации в школах используется вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty. Услугу здравоохранения в школах предлагают Ида-Таллиннская и Ляэне-Таллиннская центральные больницы в сотрудничестве со школьными медсестрами.

2 октября с 10.00 до 18.00 прививку от коронавируса можно получить в Кесклинне — в Таллиннской реальной школе (Эстония пст, 6), в Ласнамяэ — в Таллиннской ляэнемереской гимназии (ул. Вормси, 3) и Лаагнаской гимназии (ул. Викерлазе, 16), в Хааберсти — в Таллиннской гимназии Ярвеотса (Ярвеотса теэ, 31), в Мустамяэ — в Таллиннской 32-й средней школе (ул. Кийли, 10) и в Пыхья-Таллинне — в гимназии Пельгулинна (ул. Мулла, 7).

9 октября с 10.00 до 18.00 вакцинирование будет проходить в Кесклинне — в Таллиннской 21-й школе (ул. Рауа, 6), в Ласнамяэ — в гимназии Куристику (ул. Кярбери, 9), в Ыйсмяэ — в Таллиннском ыйсмяэском русском лицее (Ыйсмяэ теэ, 28), в Мустамяэ — в Таллиннской 53-й средней школе (ул. Сютисте, 42) и Таллиннской технической гимназии (Сыпрузе пст, 187), в Нымме — в Ныммеской основной школе (ул. Раудтеэ, 68), в Пыхья-Таллинне — в Эхтеской гуманитарной гимназии (ул. Эхте, 9).