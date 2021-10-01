Названы лучшие таллиннские предприниматели года

Проект превратился в устойчивую сеть сотрудничества интеллектуальных транспортных систем и мобильности, в которую вошло более 40 партнеров. Цель совместной работы — повысить эффективность транспортных и логистических систем, безопасность и устойчивость благодаря современным инфо- и коммуникационным технологиям. В фокусе сети за последние два года находился экспорт эстонских умных транспортных решений и инициирование пилотных проектов.

Это масштабный проект, который выдвинул на первый план создание нового городского пространства и подчеркнул открытость города морю. Мультифункциональное здание терминала создает новые возможности для бизнеса как на местном, так и международном уровне. Новый променад, расположенный на крыше, открывает 360-градусный обзор на море, порт, паромы и город. А современные помещения позволяют проводить различные мероприятия.

”Тем не менее, награды получили те предприятия, чей проект или инициатива выделились новаторским решением или же оказали существенное воздействие на развитие столичной предпринимательской среды”, — сказал Айвар Рийсалу.

Обилие заявок сильно осложнило работу жюри, поскольку было огромное количество услуг, продуктов и начинаний, которые, по словам вице-мэра, были достойны особого внимания.

”Хотя можно было предположить, что обусловленный эпидемией коронавируса кризис в обществе и экономике замедлит предпринимательство, в реальности все случилось наоборот, — прокомментировал Рийсалу. — В Таллинне за последний год очень многое сделано и подтверждением тому стало рекордное количество конкурсантов”.

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, нынешний предпринимательский конкурс был одним из самых успешных за всю историю.

Технология предприятия объединяет местонахождение десятков тысяч фур в режиме реального времени с данными заказов товара. Таким образом, клиенты в любой момент знают, где находятся их товары и когда они прибудут на место. Среди клиентов Sixfold OÜ, например, Tesco, Nestlé, Saint-Gobain и Coca-Cola Europacific Partners. В фирме работает 38 человек.

Проект года в области туризма 2021: Чемпионат Европы 2021 по легкой атлетике в Таллинне (группы U23 и U20), проект реализовал Эстонский союз легкой атлетики

В июле 2021 года в Таллинне состоялись два спортивных международных события — чемпионат Европы по легкой атлетике в группах U23 и U20. Это особое событие для всей Эстонии, поскольку обычно мероприятия проводятся отдельно, а состязания группы U23 должны были вообще проводиться в Бергене. Отказ норвежского организатора дал возможность провести оба соревнования в Таллинне. В столицу приехало более 3500 зарубежных гостей из 48 стран.

Создатель рабочих мест 2021: Bolt Technology OÜ

Несмотря на пандемию, софтверное предприятие Bolt успешно росло и набрало в Эстонии более 300 новых работников 50 национальностей. Большинство созданных рабочих мест находится в Таллинне. В их число входят ведущие специалисты в области разработки инфотехнологий, продаж, финансов.

Экоинновация 2021: Проект Panditops, разработчик OÜ Eesti Pandipakend

С 2019 года, когда продукцию Panditops впервые начали использовать на мероприятиях, использование одноразовой посуды в Эстонии неуклонно снижалось. Посуда, которую можно использовать повторно, выдерживает до 500 циклов мытья, а затем ее можно отправить на вторичную переработку. Второе дыхание проект обрел летом 2021 года, когда стало проводиться больше мероприятий, и в Таллинне открыли крупнейший в странах Балтии центр по аренде и мытью многоразовой посуды. Использование продукции Panditops на мероприятиях этого лета помогло предотвратить появление четырех тонн отходов.