Последние данные: в Эстонии заразились коронавирусом 11 000 вакцинированных

"Лиц, не прошедших полный курс вакцинации, 4486. Полностью вакцинированных — 6449. Так звучит ответ заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма на вопрос Таллиннского административного суда о том, сколько в Эстонии инфицированных коронавирусом человек, которые были предварительно вакцинированы.

Таким образом, процент заболеваемости COVID-19 среди полностью привитых составляет 0,9.

В тяжелой форме переносили болезнь, то есть попали в больницу, 250 вакцинированных первым компонентом и 186 полностью привитых.

К сегодняшнему дню в Эстонии получено 156 986 положительных коронатестов. Одной дозой вакцинированы 759 046 человек, полностью привиты 705 722 человека.

Повторно заболевших коронавирусом в Эстонии 547. Если быть точнее, то: по состоянию на 24 сентября насчитывалось 341 человек тех, которые вновь получили положительный результат теста спустя 91-180 дней после получения первого положительного теста. Еще 206 человек получили вновь положительный результат теста на коронавирус спустя 181 день и более.

Среди повторно заразившихся было 23 человека, которым потребовалась госпитализация.

Таллиннский административный суд направил запрос в Департамент здоровья в связи с рассмотрением одного из дел.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.