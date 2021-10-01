У Таллиннской окружной дороги строится бизнес-парк, благодаря которому появится 700 новых рабочих мест(2)
По словам руководителя проектов Ringtee Äripark Тоомаса Саламяэ, развитие бизнес-парка проходит успешно. ”Мы начали публичную продажу недвижимости в начале этого года, и к настоящему моменту мы реализовали шесть объектов недвижимости из девятнадцати. Несмотря на местами сложную ситуацию на строительном рынке, наше развитие проходит по графику, и на данный момент строительная компания уже занимается дорогами и технологическими сетями на развиваемой территории. Работы первого этапа бизнес-парка завершатся еще в этом году”, — подтверждает Саламяэ.
Первое здание бизнес-парка будет введено в эксплуатацию уже в первом квартале следующего года. ”Ringtee Äripark — это быстро развивающийся район, предлагающий очень разнообразные возможности. В следующем году здесь начнут работать фирмы, связанные со стройматериалами, логистические компании и промышленные предприятия. Все здания строятся под потребности конкретных предприятий, чтобы обеспечивать удобную и соответствующую потребностям предприятия рабочую среду”, — добавляет руководитель проекта по развитию. ”Особенно активно проявляют интерес к бизнес-парку, который будет построен возле Таллиннской окружной дороги, международные предприятия, для которых важно быть на виду и хорошая логистика”.
По словам производителя крепежных средств Arras Construction Furniture, который первым начнет работу в бизнес-парке, местонахождение Ringtee Äripark в точности соответствует потребностям предприятия. ”Самая большая выгода получается оттого, что с начала следующего года, когда начнется работа в бизнес-парке, грузовикам больше не придется проезжать через город. Для производственного предприятия важна каждая выигранная минута”, — говорит руководитель предприятия Лаури Киви. ”Если говорить о местонахождении, то уверенности добавляет строительство IKEA в этом же районе. Это говорит о том, что район Таллиннской окружной дороги будет развиваться”.
Бизнес-парк, который будет полностью построен за семь лет, создаст для волости Кийли примерно 700 рабочих мест. ”То, что люди переезжают в населенные пункты рядом с городом — тенденция постоянная, и, конечно же, люди заинтересованы в рабочих местах рядом с домом. С точки зрения перспектив волости, приход крупных инвестиций приветствуется”, — сказал старейшина волости Кийли Аймур Лийва.
После того как будет готов первый этап Ringtee Äripark, в нем начнут работать Waiper Invest OÜ, Sten & Co OÜ и Arras Construction Furniture.
Restate объединяет три предприятия, занимающиеся коммерческой недвижимостью — Restate Property Developers OÜ, Restate Property Advisors OÜ и Restate Asset Management OÜ. Компании с многолетним опытом на данный момент занимаются развитием торговых, офисных и складских зданий общей площадью более 100 000 м2.