Специалист поясняет: как накопить к пенсии миллион?(15)
Человеку, который хочет хорошо жить после выхода на пенсию, стоит задуматься о своей будущей финансовой безопасности уже в молодости. При долгосрочной и продуманной деятельности стать миллионером к пенсии вполне возможно. ”Например, если Вы начнёте в возрасте 30 лет, и в течение 35 лет будете инвестировать 355 евро в месяц в фонд III ступени с доходностью около 8% годовых, сравнимой с исторической средней доходностью по акциям (Credit Suisse ”Global Investment Returns. Yearbook 2021”), а ежегодно возвращаемый подоходный налог со взносов будете реинвестировать, то к выходу на пенсию у Вас будет возможность накопить миллион евро”, — подсчитал Скворцов.
Накоплению миллиона поможет эффективное использование налоговых льгот при условии, что такая льгота сохранится на протяжении всего периода накопления. Важно помнить, что сумма возвращаемого подоходного налога из взносов в III ступень должна реинвестироваться в фонд каждый год, а сумма, которую Вы инвестируете из своей зарплаты в III ступень, должна составлять не более 15% от Вашей брутто-зарплаты (и не должна превышать 6000 евро в год). Однако это означает, что в приведённом выше расчёте брутто-зарплата инвестора должна составлять 3000 евро в месяц.
”Ясно, что не каждый может постоянно инвестировать такие большие суммы, и не все ставят перед собой цель накопить именно миллион”, — сказал Скворцов, добавив, что даже более маленькие взносы могут обеспечить изрядную сумму к моменту выхода на пенсию. "Предположим, что человек будет всю жизнь получать одинаковую зарплату, и пожелает накопить, например, полмиллиона евро (в нашем примере 560 000 евро), он должен ежемесячно инвестировать 200 евро из своей брутто-зарплаты в 1650 евро со средней годовой доходностью 8%. Подоходный налог, возвращаемый государством, также необходимо ежегодно вкладывать в III ступень. Через 35 лет он может стать владельцем более полумиллиона евро”, — пояснил Скворцов. Таким образом, даже имея близкую к средней зарплату, можно обеспечить себе нормальную пенсию.
За счёт реинвестирования подоходного налога, возвращаемого со взносов в третью ступень, сумма накоплений увеличивается каждый год, и к ней добавляется потенциальный доход от выбранного фонда. Важно учитывать максимально возможное время для инвестирования и не обращать внимания на краткосрочные колебания цены фонда. Если до выхода на пенсию осталось не менее 15 лет, разумно выбрать фонд с самой высокой ожидаемой доходностью, который инвестирует в акции до 100% активов.
Однако если вышеуказанные суммы кажутся непомерными, стоит помнить, что каждый год инвестирования полезен при любой сумме. Поэтому каждый должен избрать доступный вариант и последовательно его придерживаться. Например, можно начать в 20-летнем возрасте, и вкладывать в III ступень всего 10 евро в месяц (плюс реинвестиция возвращаемого подоходного налога), и Вы всё равно можете накопить 65 000 евро за 45 лет.
Общая рекомендация заключается в том, что для комфортной жизни после выхода на пенсию, в Вашем распоряжении ежемесячно должно быть не менее 70% прежнего ежемесячного дохода. Чтобы узнать, сколько денег следует вкладывать в пенсионные ступени, чтобы обеспечить благополучие в будущем, стоит воспользоваться пенсионным калькулятором Luminor. Вам не обязательно быть клиентом Luminor, чтобы воспользоваться этим калькулятором, поскольку Вы можете войти в систему с помощью Smart-ID, Mobiil-ID и ID-карты.
Эта статья написана исключительно в информационных целях, и не является анализом инвестиций или рекомендацией по продаже или покупке паёв определённых фондов, ценных бумаг или других финансовых инструментов. Инвестиции могут приносить как прибыль, так и убытки, при этом сохранение и рост стоимости вложенных денег не гарантируется. Прошлые результаты не являются обещанием или показателем будущей доходности.