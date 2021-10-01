За сутки в Эстонии выявлено 730 случаев заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 1 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 180 человек. Всего в больницах 215 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 152, или 70,7%, и с завершенным курсом вакцинации 63, или 29,3%, .

За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни. Умерло двое зараженных коронавирусом: 86-летний и 87-летний мужчины.

За последние сутки проанализировали 6 350 результатов теста, из которых 730 оказались положительными. Из получивших положительный тест 500 не были вакцинированы и 230 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 2 828 доз вакцины, всего введено 1 370 575 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67%.

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