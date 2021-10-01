Должен ли работник сообщать начальству, что у него коронавирус?

"Обычно данные о здоровье человека относятся к деликатным данным, которые не нужно раскрывать работодателю. Является ли COVID-19 исключением и есть ли обязательство рассказывать о своей болезни работодателю?" — интересуется читатель Maaleht.

Как правило, работодатель не имеет права спрашивать работника, по какой причине тот находится на больничном. Тем не менее, если у работника диагностирован COVID-19 и он находился в тесном контакте с другими работникам, то это важная информация для работодателя, чтобы при необходимости выявить близкие контакты, реорганизовать работу и продезинфицировать поверхности.

Конечно, работник может сам сообщить близкоконтактным, но также это делает и Департамент здоровья. Таким образом: работник не обязан сообщать работодателю о своем диагнозе, но он должен исходить из принципа разумности, то есть из того, необходима ли эта информация работодателю, чтобы реорганизовать работу.