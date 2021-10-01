Школа и родители обеспокоены: Таллинн строит на небезопасной дороге к школе еще и стоянку для автобусов

Под виадуком на Пярнуском шоссе кипит работа: столичная горуправа решила перенести сюда расположенную сейчас на улице Веэрени стоянку для автобусов. Новая площадка для конечной автобусной остановки будет готова через пару месяцев.

Как говорит эксперт по дорожному движению Марек Раннала, стоянка для автобусов в данном месте, да и вообще в центре города нерациональна. "Как в Хельсинки, так и в Стокгольме городские маршруты организованы так, что автобусы постоянно в ходу, и водители просто меняются в определенных местах", - отмечает он. По его мнению, предусмотренное ограждение из труб тоже не украсит городское пространство в центре столицы.

С ним согласен профессор Таллиннского университета Хелен Соовяли-Сеппинг: неправильно использовать дорогую землю в центре города под автобусную стоянку.

Родители живущих в районе детей и директор расположенной здесь Таллиннской общей гимназии обеспокоены: пересекать Пярнуское шоссе для маленьких школьников и без того было небезопасно, а теперь на их пути в школу будет еще и автобусная стоянка. Причем о ее строительстве местную общественность даже не известили.

Один из активистов Uue Maailm Кристель Абель написала властям Таллинна письмо, в котором попросил объяснить, как при строительстве стоянки учитывается безопасность детей. Ответа она пока не получила.

По словам директора гимназии Мехиса Певерт, учебное заведение совместно с попечительским советом намерены вскоре направить таллиннским властям соответствующее обращение. Директору хочется надеяться, что о безопасности школьников всё-таки подумали.

Вице-мэр Таллинна Андрей Новиков сообщил, что пешеходная дорожка сохранится, а стоянку обнесут трубным ограждением. По его словам, автобусную парковку переносят под виадук потому, что у пространства под виадуком не было хорошего применения.