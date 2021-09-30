Полиция: в мошеннической схеме "звонок из банка" появились новые варианты

Например, 14 сентября неизвестный от имени службы внутреннего контроля Swedbank позвонил 67-летнему жителю Мустамяэ и сообщил, что его банковской картой злоупотребили при участии работника банка. Для проведения расследования и возвращения денег мужчина дал дистанционный доступ к своему компьютеру и ввел по инструкции мошенника PIN-коды ID-карты. В результате со счета сняли 19 900 евро.

22 сентября неизвестная женщина позвонила 64-летней жительнице Ласнамяэ, сообщила о профилактических работах в Swedbank и проблемах со Smart-ID. После этого позвонил мужчина, который представился техником, спросил личный код и PIN-коды Smart-ID под предлогом проверки работы Smart-ID. Через некоторое время жертву попросили зайти в интернет-банк через Smart-ID, чтобы завершить профилактические работы, и ввести PIN1 и PIN2, Этим женщина дала доступ неизвестному человеку и своему счету, с которого перевели 12 184 евро. С помощью банка удалось вернуть 609 евро.

23 сентября 36-летнему жителю Силламяэ позвонил "сотрудник Swedbank" и также попросила подтвердить ПИН-кодами высланные на Smart-ID коды. Пропала 1000 евро.

24 сентября 68-летней женщине из Нарва-Йыэсуу позвонила женщина "из Swedbank" и попросила подтвердить ПИН-кодами высланные на Smart-ID коды. Пропала 1000 евро.

29 сентября на компьютер 65-летней нарвитянки по просьбе малоизвестному мужчины установили программу дистанционного управления Anydesk. Позже женщина обнаружила, что со счета пропало 10 560 евро.

29 сентября 58-летней жительнице Ласнамяэ позвонили якобы из охранной службы банка и сообщили о подозрительных сделках на ее счету. Женщину попросили зайти в интернет-банк и в результате манипуляций с ее счета сняли 3000 евро.

Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя вводить ПИН-коды ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID под любыми предлогами, а также нельзя устанавливать на свои телефоны, планшеты или компьютеры программы, которые дают дистанционный доступ к устройству.