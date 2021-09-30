Полиция: в мошеннической схеме "звонок из банка" появились новые варианты(4)
Например, 14 сентября неизвестный от имени службы внутреннего контроля Swedbank позвонил 67-летнему жителю Мустамяэ и сообщил, что его банковской картой злоупотребили при участии работника банка. Для проведения расследования и возвращения денег мужчина дал дистанционный доступ к своему компьютеру и ввел по инструкции мошенника PIN-коды ID-карты. В результате со счета сняли 19 900 евро.
22 сентября неизвестная женщина позвонила 64-летней жительнице Ласнамяэ, сообщила о профилактических работах в Swedbank и проблемах со Smart-ID. После этого позвонил мужчина, который представился техником, спросил личный код и PIN-коды Smart-ID под предлогом проверки работы Smart-ID. Через некоторое время жертву попросили зайти в интернет-банк через Smart-ID, чтобы завершить профилактические работы, и ввести PIN1 и PIN2, Этим женщина дала доступ неизвестному человеку и своему счету, с которого перевели 12 184 евро. С помощью банка удалось вернуть 609 евро.
23 сентября 36-летнему жителю Силламяэ позвонил "сотрудник Swedbank" и также попросила подтвердить ПИН-кодами высланные на Smart-ID коды. Пропала 1000 евро.
24 сентября 68-летней женщине из Нарва-Йыэсуу позвонила женщина "из Swedbank" и попросила подтвердить ПИН-кодами высланные на Smart-ID коды. Пропала 1000 евро.
29 сентября на компьютер 65-летней нарвитянки по просьбе малоизвестному мужчины установили программу дистанционного управления Anydesk. Позже женщина обнаружила, что со счета пропало 10 560 евро.
29 сентября 58-летней жительнице Ласнамяэ позвонили якобы из охранной службы банка и сообщили о подозрительных сделках на ее счету. Женщину попросили зайти в интернет-банк и в результате манипуляций с ее счета сняли 3000 евро.
Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя вводить ПИН-коды ID-карты, Mobiil-ID или Smart-ID под любыми предлогами, а также нельзя устанавливать на свои телефоны, планшеты или компьютеры программы, которые дают дистанционный доступ к устройству.
"Этого делать нельзя ни под какими предлогами. Вам может позвонить якобы сотрудник банка, работник ИТ-компании, могут представиться агентом, разоблачающим сеть нечестных сотрудников банка, мошенники могут сказать все что угодно. Их цель — запугать тем, что если человек не выдаст данные, то деньги точно уйдут со счета. В реальности же все наоборот, деньги уйдут со счета, когда этими данными делятся, подтверждают переводы ПИН-кодами, пускают мошенников в компьютер через AnyDesk, TeamViewer и другие похожие программы, — говорит веб-констебль Яна Фролова-Алферьев. — Если вы ответили на звонок с неизвестного номера, прекращайте разговор сразу же, как только вам будут предлагать спасать деньги или играть в детектива для разоблачения преступников. Еще раз поговорите со своими родственниками всех возрастов, расскажите им о том, что эта опасность спать жертвой такого преступления никуда не исчезла и лучший способ защиты — положить трубку".
"Работники Swedbank никогда сами не звонят клиентам с просьбой установить на компьютер или телефон какую-то программу или приложение. Кроме того, сотрудник Swedbank никогда не спросит у клиента его PIN-коды. PIN-коды должны знать только вы, а вводить их можно только тогда, когда клиент сам начал совершение операции” , — говорит директор подразделения Swedbank по предотвращению финансовых преступлений Рауль Вахтра, — Работник банка никогда не торопит клиента. Как правило, звонящие мошенники не говорят по-эстонски, в то время как настоящие наши сотрудники говорят. Получив звонок из ”банка” на русском или английском языке, стоит в общении со звонящим перейти на эстонский. Обычно после этого мошенники кладут трубку”.